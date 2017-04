Teleport tehingu maksumust ei avalda

Teleporti müügitegingu detailid ei kuulu avalikustamisele, teatas ettevõtte asutaja, nüüdne uue omanikfirma MOVE Guides asepresident Sten Tamkivi.

"Tehingu finantspoolt (struktuur, hind, osalused) me kokkuleppel ostjaga ei avalda, nagu sellise faasi erafirmade puhul tavaks," kommenteeris ta ERR.ee-le. "Kuna ühendatud firma ei ole börsil, siis selle turuväärtus selgub järgmisel korral kapitali kaasates."

MOVE Guides kaasas raha viimati 2015. aasta oktoobris, toona oli summaks 15,6 miljonit dollarit.

"Startup on definitsiooni poolest seltskond inimesi, kes otsib korratavat ärimudelit. Meie tiimi pingutused skaleeruva mudeli leidmisel jõudsid 2016. aasta lõpuks punkti, kus oli selleks aastaks selge arendusplaan ees ja ka rahaliselt leib laual, seega on olukord päris hea. Töö käigus juhtus aga nii, et meie suurim selleaastane partner, kelle klientidele pidime oma tarkvara litsenseerima, tegi hoopis ostupakkumise," selgitas Tamkivi, kuidas müügitehinguni jõuti.

Tamkivi kinnitusel ettevõtte pikaajaline eesmärk muutunud ei ole, nii Teleport kui MOVE Guides on keskendunud sellele, et kolimine inimestele võimalikult mugavaks teha.

"Lühiajaline fookus küll pisut nihkub, MOVE Guides’i maksvaks kliendiks on eraisikute asemel ettevõtted, kellel vaja oma töötajaid ringi kolida. Aga samas oleme tehingus kokku leppinud, et meie senised tasuta jaetooted jäävad Teleporti kaubamärgi all samuti turule," lubas Tamkivi.

