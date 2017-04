Indeksfondid on esimeste kuudega kogunud ligi 5000 liitujat

Eelmise aasta lõpus turule tulnud pankade automaatselt juhitud teise samba pensionifondid on esimeste kuudega kogunud vähem kui 2000 liitunut, kuid äsja turule tulnud Tuleva indeksifond on esimeste päevadega saanud ligi 3000 liitujat.

SEB kinnitusel on indeksfond nišitoode, mis võib endale võita kuni 5% turust. Swedbanki hinnangul piisaks aga Eestile sisuliselt ühest indeksfondist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Märtsi lõpus fondivalitseja tegevusloa saanud Tuleva on Pensionikeskuse andmeil saanud esimeste päevadega 2900 liitujat, samas on tegelik number ilmselt veidi suurem, kuna see statistika näitab liitunuid kerge viivitusega.

Swedbank ja LHV, kes tõid oma teise samba indeksfondid turule möödunud aastal, on saanud vastavalt 900 ja 700 liitujat. SEB aga veidi enam kui sada liitujat.

SEB hindab, et indeksfondid võiksid potentsiaalselt saada Eestis endale viis protsenti pensionikogujatest ehk enam kui 30 000 inimest.

"Kui üks uus turule tulija teeb ära suure marketingitöö sisuliselt tasuta, siis me püüame ära kasutada seda nn momentumit. Fakt on see, et raha teenimise koht see ei ole ei meile ega ühelegi uuele tulijale, ega ka ühelegi konkurendile," rääkis SEB Varahalduse juht Sven Kunsing.

Swedbanki Investeerimisfondide juht Kristjan Tamla ütles, et indeksfondide osakaal on viimase kümne aasta jooksul vaikselt kasvanud. "Aga arenenud maailmas, kus me räägime miljarditest, siis seal on indeksfondid ikka suhteliselt väikese turuosaga."

Kuigi praeguseks on otsustanud indeksfondi turule tuua kõik suuremad pangad peale Nordea, leiab Swedbank, et sisuliselt piisaks ühest. Et teiste seast silma paista, tegi pank oma fondi sellise, mis pakub ajas muutuvat riskitaset.

"Kui me räägime klassikalisest indeksfondist, siis turule ei oleks tegelikult vaja rohkem kui ühte. Ega üks indeksfond teisest indeksfondist ei saa väga kardinaalselt erineda," ütles Tamla.

LHV hinnangul sõltub indeksfondide populaarsus sellest, mis hetkel turgudel toimub. "Kui aktsiaturgudel on head ajad, siis saavad nad populaarsemaks. Ja kui on halvemad ajad, siis seda vähem populaarsemad nad on. Põhjus on lihtne: indeksfondid on gaas põhjas sõitev toode," märkis LHV Varahalduse fondijuht Joel Kukemelk.

Tuleva fondijuht Tõnu Pekk ütles, et kategooria, kus enamik indeksifonde on ja mis sobib ka enamikele pensionikogujatele, on agressiivse kategooria fondid.

"Ja neid fonde peab võrdlema mitte indeksifondide vastu, vaid kõikide agressiivse kategooria pensionifondide vastu," sõnas Pekk.