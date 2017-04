Alates teisipäevast väljastab Eesti Pank kommertspankade kaudu uue kujunduse ja turvaelementidega 50-euroseid pangatähti.

Uue seeria 50-eurose kõige silmatorkavam muudatus on läbipaistev portreega aken Europe kujutisega rahatähe paremal serval.

Mitmed teised turvaelemendid – Europe portreed kujutav vesimärk ja hologrammriba, smaragdroheline number ja reljeefsed jooned rahatähe servadel – on sarnased nagu uutel 5-, 10- ja 20-eurostel.

"Esimesed uued 50-eurosed lähevad pankadele teisipäeval Eesti Pangast teele. Pankadest jõuavad rahatähed kaupmeesteni ja sularahaautomaatidesse ning seejärel on võimalus ka inimestel uus rahatäht oma rahakotti saada," rääkis Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve.

Roosve rõhutas, et uue kujunduse ja turvaelementidega rahatäht on seaduslik maksevahend, mille vastuvõtmisest ei tohi kaupmehed keelduda ka siis, kui autentimisvahend või rahakäitlusseade on jäänud veel ajakohastamata. "Kaupmees saab rahatähe ehtsust tuvastada käsitsi, kui ta vaatab või katsub rahatähe turvaelemente," ütles Roosve.

Samaaegselt väljastavad euroala keskpangad kuni varude lõppemiseni ka esimese seeria 50-euroseid pangatähti. Esimese seeria 5-, 10-, 20- ja 50-eurosed pangatähed kehtivad ka edaspidi. See tähendab, et neid ei ole vaja ümber vahetada, sest nendega saab endiselt poes ja mujal maksta.

Kõik esimese seeria rahatähed säilitavad oma väärtuse igavesti, kuid teatavast ajast ei saa esimese seeria rahatähtedega enam poes maksta. Kui see aeg on selgunud, siis teavitatakse sellest inimesi pikalt ette. Seejärel saab esimese seeria rahatähti uute vastu vahetada tähtajatult nii Eesti Pangas kui ka euroala teistes keskpankades.

