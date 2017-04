Mall Hellam: Orban kuulutas selle aasta Sorose vastu võitlemise aastaks

Ungari aukonsul Mall Hellam ütles, et Ungari peaminister Viktor Orbán on kuulutanud käesoleva aasta George Sorose vastu võitlemise aastaks.

Ungari parlament kiitis teisipäeval heaks seaduse, mille tulemusel võidakse kinni panna Budapestis tegutsev Georg Sorose asutatud Kesk-Euroopa Ülikool (CEU). See on toonud noored Budapesti tänavatele meelt avaldama.

"See seadus iseenesest on selline, mis ei nimeta üheski kohas just CEU-d, vaid puudutab erinevaid välisosalusega ülikoole üle Ungari ja püüab piirata nende ülikoolide tegevusvabadust ettekäändega, et tahetakse korrastada ülikoole ja kõrghariduse välja," selgitas "Ringvaates" Mall Hellam.

"Aga siin on selline asi, et praeguse juhtiva partei Fideszi esimees ja peaminister Viktor Orbán on selle aasta kuulutanud George Sorose vastu võitlemise aastaks ja lubanud, et hävitab tema organisatsioonid selle aasta jooksul," lisas ta.

Hellami arvates on üsna reaalne, et CEU Ungaris ka kinni pannakse. "Kui president seadusele alla kirjutab, siis loomulikult püütakse veel edasi võidelda. Aga seadusemuudatust ilmselt pole võimalik enne sügist ette võtta, sest aega on väga vähe. Kogu seadusemuudatus korraldati ka sellise tempoga, et isegi ei jõutud ringi vaadata, konsulteerimisest rääkimata," ütles Hellam.

Tema sõnul on mitu teist linna juba öelnud, et võtaksid CEU hea meelega vastu, kuid see ülikool on loodud tegutsema Budapestis.

Eestlasi on CEU-s õppinud kokku saja ringis, peamiselt magistrikraadi tehes või doktoritööd kirjutades. Hellami sõnul on populaarsed ka CEU suveülikoolid, peamiselt politoloogia ja juura alal.

"Need inimesed, kes on käinud läbi CEU-st, hindavad seda haridust väga kõrgelt. Seal õpib kõige rohme ungarlasi, aga hetkel on teisi tudengeid 117 maalt," lisas aukonsul.

Hellami sõnul on Orbán võimul olles kardinaalselt muutunud ja öelnud, et tema riigimudeli keskmes pole liberaalsus, vaid rahvuskonservatism.

"Alates võimule saamisest asus ta kohe oma võimu kindlustama ja teisest küljest ta nägi, et demokraatiaga edasi minna pole eriti hea, sest sellega on pidev jama. 2014. aastal ta kuulutas, et tema riik ongi illiberaalne ehk liberaalsete vabadusteta või õigemini, et liberaalsus pole tema riigimudeli keskmes, vaid rahvuskonservatism on kõige tähtsam," rääkis aukonsul.

Vaatamata sellele on Orbán Hellami sõnul Ungaris üsna populaarne. Hellam selgitas, et kui Orbán 2010. aastal võimule tuli, oli riik kuristiku äärel, sest seni valitsenud sotsialistid olid Ungari põhja viinud ja ebameeldivate poliitiliste avaldustega vahele jäänud. "Tekkis mingi murrang, otsiti uut nägu ja uut jõudu, kes sattus olema Orbán," märkis Hellam ja tõdes, et siiski on ka neid, kes on tema valitsemises pettunud.