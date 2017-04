Enne volikogu IRL-i juhikandidaate ei selgu

Praegust esimeest Margust Tsahknat kritiseerinud aseesimees Siim Kiisler ütles "Aktuaalsele kaamerale", et laupäevaks veel kandidaate vaja pole, kuid mõtteid peas on.

"Loomulikult üks alternatiiv on tänane esimees. Oleneb, mis ta ütleb, kas ta kavatseb kandideerida uuesti või mitte. Sellest sõltub väga palju," lisas Kiisler.

Kiisler ütles nime nimetamata, et tal on siiski üks lemmikkandidaat, keda ta on püüdnud veenda kandideerima. Kiisleri hinnangul peab uus esimees sõnastama erakonna väärtused, neid selgitama ja ning olema ise ka suuna näitaja.

Teada on, et Margus Tsahkna kandideerib uuesti esimeheks vaid juhul, kui enne maisse planeeritud suurkogu muudaks erakond oma põhikirja.

Aseesimees Kaia Iva tõdes, et temaga on kandideerimisest räägitud, kuid ta ei soovi seda teha. "Olen seisukohal, et kuna meil on ka teisi väga häid inimesi erakonnas, siis ilmselt on meil mõistlik valida nende teiste hulgast. Praegu soovin keskenduda väga oma sotsiaalkaitseministri tööle."

Iva sõnul on oluline see, et erakonna uus esimees suudaks probleemid pöörata võimalusteks ning kuulata erinevaid arvamusi.

Aseesimees Marko Mihkelson ütles, et tema jaoks on oluline see, et enne esimehevalimisi oleks muudetud erakonna sisevalimiste süsteem.

"Loomulikult ma olen valmis kandideerima IRLi juhtorganitesse, kui neid muudatusi tõsiselt arvesse võetakse, mida laupäevaks on ette pandud," ütles Mihkelson.