Teadur: Venemaa saab rünnakut ära kasutada välispoliitilistes huvides

Eesti analüütikud ütlevad, et huvitav on jälgida, milliseid samme president Vladimir Putin pärast Peterburi rünnakut ette võtab. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduri Kalev Stoicescu hinnangul saab Venemaa rünnakut ära kasutada enda välispoliitilistes huvides.

Stoicescu rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et pommipanija kohta pole midagi teada peale Kõrgõzstani päritolu, ehkki mehe isa oli Vene kodanik nagu ka väidetav ründaja ise. Motiivide kohta pole midagi avaldatud, pole teada, kas mees oli äärmuslane või hull, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tema sõnul on Peterburi terrorirünnakut aga võimalik ära kasutada Venemaa välispoliitilistes huvides.

"Esiteks on see välispoliitiliselt kasulik Kremlile selleks, et veelkord põhjendada oma sõjalist tegevust Süürias kui terrorismi vastu võitlemist, aga ka Põhja-Kaukaasias ja Kesk-Aasias," ütles teadur.

Pärast hiljutisi meeleavaldusi, mille opositsioon korraldas korruptsiooni vastu, tekitab terroriakt venelastes vajaduse taas ühte hoida. Võimalik on seegi, et vastutavad isikud saavad karistada, sest ei suutnud terroritegu ära hoida.

"Teisalt, nüüd on huvitav jälgida, mis on selle sündmuse järelmid, sest see annab hea võimaluse Putinile teha puhastustööd - nii kohapeal Peterburi linnavalitsuses, rääkimata transpordisektorist, mille alla metroo käib, ja turvateenistustes, kuid ka riiklikul tasemel, ka FSB ridades," selgitas Stoicescu.

Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Crandall ütles, et ühine võitlus terrorismiga võiks anda Lääne liidritele ettekäände muuta teemat Venemaast rääkides.

"Näiteks USA-s Donald Trump on see, kes tahaks sooje suhteid, aga praegu poliitilistel põhjustel ei saa. Võimalik, et see annab talle võimaluse muuta oma sõnumit. Kui praegu on Venemaa skandaal ja sellises negatiivses valguses, siis võimalik, et see annab võimaluse arutada Venemaa suhteid uue vaatevinklist," rääkis Crandall.

Peterburi pomm oli aga vihje ka sellele, et äärmuslased ei ole ainult kaugetes maades. Suhtelise stabiilsuse saabumine Süüria sõjas võib kanda osa sõjategevusest Venemaale või ka lääneriikidesse, kuhu saabuvad tagasi sealt pärit islamivõitlejad.

"Ma arvan, et kindlasti see ongi oht, et kui me vaatame just neid välissõdureid, kes lähevad konkreetselt ühte piirkonda sõdima, siis kui tuleb stabiilsus või sõda hakkab lõppema, nad sinna ei jää. Nad lähevad tagasi koju, kus leiavad mingi uue väljakutse endale, aga see on väljakutse mitte ainult Venemaale, vaid ka lääneriikidele," ütles Crandall.