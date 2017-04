EL: tehniline töö Süüria ülesehitamise vallas on alanud

Federica Mogherini ütles rahvusvahelise Süüria-konverentsi alguse eel, et ühenduste algatatud tehniline töö võib aidata kaasa rahupüüdlustele, sest annab süürlastele aimu konfliktijärgsest tulevikust.

"On kergem kujutada endale ette rahu, kui antakse lootust, et protsessi võivad toetada ka teised," lausus Mogherini Brüsselis enne kolmapäeval algavat konverentsi, millele oodatakse umbes 70 riigi esindajad.

"Oleme näinud, et rahvusvahelist kogukonda tabab konflikti lõppemine liiga tihti ootamatult," lisas ta.

Üle kuue aasta kestnud Süüria kodusõjas on hukkunud sadu tuhandeid inimesi ning vägivalla eest on pidanud oma kodust põgenema pool elanikkonnast.

ÜRO ametite hinnangul on sõda tekitanud Süüria riigile kahju 350 miljardi dollari ulatuses. Summa sees on nii füüsiline häving kui ka toimumata majandustegevusest saamata jäänud tulu.

Konverentsi eesmärk on leida raha Süüria ja riiki ümbritseva regiooni ülesehitamiseks ning kestev poliitiline lahendus kodusõjale.

EL, mis võõrustab üritust ÜRO, Suurbritannia, Saksamaa, Kuveidi, Norra ja Katariga, loodab, et rahalise toetuse hulk püsib vähemalt varasemate aastate tasemel. Kardetakse, et doonorriigid on abi osutamisest väsinud.

Möödunud aastal Londonis toimunud konverentsil lubati 2016. aastal eraldada 6 miljardit ja 2017.-2020. aastani 6,1 miljardit dollarit.

"On eluliselt tähtis, et rahvusvaheline kogukond jätkab Süüria rahva toetamist," ütles Briti välisminister Boris Johnson.

Konverentsi osalised otsivad viise ülesehitamise abistamiseks, kuid ülesehitamine saab alata alles siis, kui kõiki süürlasi hõlmav poliitiline üleminek on riigis alanud. "Me ei suuda ette kujutada ühtegi võimalikku viisi, mis tekitab olukorra, et EL maksab arve olenemata poliitilisest dünaamikast. Seda lihtsalt ei juhtu," rõhutas Mogherini.