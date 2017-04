ERR Brüsselis: Süüria arsti sõnul on humanitaarabi võimalused piiratud

Esmaspäeval ilmus Brüsseli eurokvartali südamesse Süüria laste surnuaia kujutis ning julmal moel lisas teisipäevane keemiarünnak hukkunud laste nimekirja uued read, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Süüriast konverentsile saabunud arst Manal Fahham ütles "Aktuaalsele kaamerale", et vangistused ja surmaoht on igapäevane. Tänagi helistas ta tuttavale.

"Ma ütlesin talle, et palun mine ära, võta oma pere ja lapsed, pommitamine on tulemas, keemiarünnak on tulemas. Ta keeldub ja ütleb, et ta on maaga seotud. Võib-olla homme ma ei saa enam temaga rääkida," ütles ta.

Fahhami kodanikuühendus Alseeraj toetab arstiabi andmist ja naiste hakkamasaamist. Humanitaarabi võimalused on vaatamata heale tahtele piiratud.

"Me ei saa minna probleemi südamesse ja aidata, sest puudub poliitiline lahendus," sõnas ta.

Oxfam aitab Süürias parandada puhta joogivee kättesaamist. Nemad loodavad, et riigijuhid kinnitavad Brüsselis tahet inimesi aidata.

"Et valitsused kinnitaksid sel konverentsil toetust süürlaste õigusele otsida teistest riikidest varjupaika," ütles Oxfami EL-i kriisi- ja humanitaarvaldkonna poliitikanõunik Julien Vaissier.

Carnegie Euroopa mõttekoja teadur Marc Pierini on Lähis-Idas pikalt töötanud. Midagi optimismi sisendavat ta seal ei näe.

"Süüria võib elada kestvas konfliktis, olles jagatud eri regioonide ja rühmituste vahel. See ei ole muidugi see, mida me ideaalis sooviksime. Selleks tulekski jõuda poliitilise leppeni," ütles ta.

Brüsselis koos olevad humanitaarabiorganisatsioonid loodavad, et kuigi sõja lõppu ega poliitilist lahendust ei paista, ei unusta rahvusvaheline üldsus siiski Süüria inimeste toetamist.