Aktivistid on tsellluloositehase rajamisega seoses metsa pärast mures

Miljardiprojektiks tituleeritud puidurafineerimistehase rajamine ootab valitsuse heakskiitu eriplaneeringule, mille järel saaks alustada detailseid analüüse, kas tehase ehitamine on üldse mõistlik. Analüüsitakse ka võimalikke keskkonnamõjusid, kuid enne ühegi otsuse langetamist on mõned keskkonnaaktivistid juba avaldanud muret Eesti metsa tuleviku pärast.

Linda-Mari Väli on ühenduse Eesti Metsa Abiks koordinaator ja jälginud uue puidurafineerimistehase loomise algust. Ennetava hoiatusena saadeti avalikkusele pöördumine küsimusega, kas uue tehase tootmise suurus ei ole Eesti metsale liiast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väli kardab, et kui praegu läheb Põhjamaadesse ekspordiks kolm miljonit tihumeetrit puitu ja vajadusel saab eksporti kärpida, siis tulevikus ei pruugi see nii olla.

"Kuna siiski on mitmed signaalid tulnud, et meie metsapoliitika on liiga intensiivne, siis me peamegi hakkama seda pika aja jooksul kindlalt varustama umbes kolme miljoni tihumeetriga. See on väga suur kogus ja seda ei saa hiljem enam tagasi pöörata. Peab väga hoolikalt kaaluma," ütles Väli.

"Kindlasti ei ole võimalik teha sellist otsust, et nüüd on tulemas miljardi-investeering ja kui on vaja täiendavalt kolme miljonit tihumeetrit puitu, siis leitagu see Eestimaalt. Kui meil seda raiuda võimalik ei ole, siis ei ole. Nii lihtne see ongi," kommenteeris keskkonnaminister Marko Pomerants.

Est-For Invest OÜ juhatuse liige Aadu Polli ütles, et tema tehase pärast ei pea Eestis raiet suurendama.

Teisipäeval tehase esindajatega kohtunud keskkonnaministri sõnul ei too tehas kaasa liigse puidu raiumist. Küll aga peab temagi sarnaselt keskkonnaaktivistidele oluliseks keskkonnamõjude hindamist.

Kui valitsus algatab hiljemalt aprilli lõpuks eriplaneeringu, nagu ettevõtjad on valitsuselt palunud, siis toimub ka põhjalik keskkonnamõjude hindamine.

"Selle tehase rajamine Eestisse on võimalik. Eelduseks on lihtsalt, et kasutatakse parimat võimalikku tehnoloogiat ja keskkonnamõjud hoitakse võimalikult madalad," ütles Pomerants.

Praeguseks ei ole aga sugugi selge, kas tehas üldse tuleb, sest eriplaneering algatab alles detailsed analüüsid, kus mitmes etapis toimub ka avalik väljapanek ja arutelu. Alles seejärel langetab valitsus otsuse, kas tehase ehitamiseks luba anda.

Linda-Mari Väli ja tema metsakaitse ühendus lubab aga Tartu külje all planeeritaval tehase asupaigal korraldada 1. mail pikniku ja 13. mail suurema meeleavalduse.