"Foorum": Brexit Eesti julgeolekut ei ohusta

Suurbritannia peaministri Theresa May kirjas Euroopa Ülemkogule on kriitikud leidnud lause, mida olevat võimalik tõlgendada kui "varjatud ähvardust" Brexiti läbirääkimistel julgeolekuteemat kauplemisvahendina kasutada.

"Julgeolekut arvesse võttes tähendaks suutmatus kokkuleppele jõuda, et meie koostöö kuritegevuse ja terrorismi vastu peetavas võitluses nõrgeneks," seisis May kirjas.

IRL-i esindanud väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ei usu, et see võiks kuidagi olla seotud kohustustega, mis Suurbritannial on NATO-s.

"Ei maksa unustada, et Suurbritannia panus Eestisse saabunud lahingugrupi osas ei ole seotud sugugi mitte arengutega Euroopa Liidus või Brexitiga. Kõik ametlikud valitsusesindajad praegu rõhutavad vajadust panustada Euroopa julgeolekusse," ütles Mihkelson.

"Loomulikult ei saa välista, et keegi võib Londonis mõelda, et meie panus NATO raames Euroopa julgeoleku kindlustamisel peaks arvestama läbirääkimiste kontekstis. Aga neid tuleb hoida selgelt lahus," sõnas ta ja lisas, et britid ei kaitse Eestis olles mitte ainult meie, vaid oma julgeolekut ka.

Europarlamendi saadik Urmas Paet (RE) tõdes, et lause May kirjas, mis pani raha ja julgeoleku kokku, oli ebaõnnestunud. "Seda näitas ka, et May vabandas ja selgitas ja tõlgendas seda hilisemates vestlustes Euroopa liidritega."

Paet rõhutas, et kõik ei ole alati klassikaline julgeoleku teema. Üks nüanss on tema hinnangul EL-i sisejulgeolek. Paet tuletas meelde, et värskelt on asutatud EL-i luureagentuur ja piirivalveagentuur, mille edukus põhineb sellel, millist infot agentuurid omavad ja milline infotöötlemise võime neil on.

"Ei ole kahtlust, et NATO kontekstis jääb Suurbritannia heaks partneriks," märkis Paet.

Välisminister Sven Mikser (SDE) tõi May kirjast esile, et brittide soov ei ole pärast Brexitit tagasitõmbumine või endassetõmbumine, vaid eesmärk on globaalne Suurbritannia.

Suurbritannia puhul tuleb Mikseri sõnul tähele panna, et riik on erakordselt eesrindlikult panustanud julgeolekusse. Nii kaitsekulutustega, aga ka pehme julgeoleku valdkonnas, näiteks arengukoostööga.

"Ei ole põhjust kahelda, et Suurbritannia tahab oma mõjukust maailmas kasvatada läbi selle, et tõepoolest panustab. See hirm, et nad solvudes Euroopa peale tõmbaks tagasi julgeolekukoostööst on valdkonnast "hirmul on suured silmad"."