Jõgeva vallavanemale umbusalduse avaldamine jäi ära

Teisipäevane Jõgeva vallavolikogu istung kestis vaid napid kolm minutit, sest Reformierakond ja IRL, kelle algatusel oli plaanis avaldada umbusaldust vallavanem Enn Kurele, võtsid eelnõu tagasi. Sellest võib vaid järeldada, et õhus on tunda lähenevaid valimisi.

Keskerakondlasest vallavanem Enn Kurg näitas volikogu istungi eel vallamaja ja jagas intervjuusid, kuid küsimusele, miks ühtäkki temast lahti tahetakse saada, ta vastata ei osanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Leian küll, et see, mida umbusalduse avalduse põhjusena öeldi, ei ole kõige olulisem põhjus," sõnas Kurg.

Umbusalduse algatajad heidavad vallavanemale ette, et ta pole valda toonud piisavalt Euroopa Liidu fondide raha. Kuid ainuüksi viimase kuue aastaga on hangitud ligi kuus miljonit lisaeurot, mida vallavanema arvates polegi nii vähe viie miljoni eurose aastaeelarvega valla kohta.

"Omaosalusena oleme lisanud sinna umbes 1,5 miljonit eurot," märkis Kurg.

Saali kogunenud vallakodanikud olid kõigeks valmis, kuni Reformierakonna saadikurühma esimees Ain Viik tegi ettepaneku tagasi võtta vallavanema vastu esitatud umbusaldusavaldus.

"Seoses täiendavate asjaolude selgumisega võeti umbusaldus tagasi. Ja rohkem kommentaare ei ole lisada," selgitas Viik.

Millised on need täiendavad asjaolud, ei öelnud ka volikogu esimees Tiit Lääne (IRL). Ta tunnistas siiski, et ka tema nimi käis läbi nende hulgast, kelle seast taheti valida uus vallavanem.

"Mõnele punktile, mis muidu meil tekitasid erimeelsusi, me leidsime piisavalt head lahendused ja nägime, et sellisel kujul ikkagi on mõttekas pool aastat enne järgmisi kohalike omavalitsuste valimisi edasi minna," rääkis Lääne.