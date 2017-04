Kolmapäeval läheb ilm pilvisemaks ja jahedamaks

Saabuval ööl hakkab pilvisus Loode-Eestist alates tihenema, kohati tekib udu. Puhub edelatuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 15 kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne-Eestis pilves ilm ning saartel võib sadada paiguti vähest vihma, Ida-Eestis on pilves selgimistega ja sajuta ilm. Paiguti on udu ning puhub edelatuul 5 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti 15 kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +4 kraadi.

Päeval on kõikjal pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 6 kuni 11, puhanguti 13, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 4 kuni 8, Kagu-Eestis kuni 12 kraadi.

Neljapäeval ja reedel valitseb pilves selgimistega ja rahulik ilm, kohati sajab vähest vihma või lörtsi. Õhutemperatuur langeb öösel kuni -3 kraadini, päeval aga kerkib kuni 9 kraadini.

Laupäeva öösel sajab mitmel pool lund ja lörtsi, õhtul aga pilvkate hõreneb ja sadu lakkab. Samas muutub ilm tuulisemaks. Laupäeva öösel on külma kuni 4 kraadi, päeval soojakraad kuni 5.

Pühapäeval on päike taas väljas ja ilm püsib kuiv. Öösel on sisemaal külma kuni 4 kraadi ja päeval kerkib termomeetrinäit 3 ja 8 kraadi vahele.