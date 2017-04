Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti vanad raudteetammid ühendatakse matkateedeks

Et vanad raudteetammid on hea turismimarsruut, on selge Limbažis, kus vana raudteejaama juurest algab seitsmekilomeetrine korrastatud raudteetammirada ehk jalgratta-, suusa- ja jalgrada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui lätlased mõne aasta eest Limbažist Katvari järve äärde viiva raudteetammi matkajaile avasid, hakati seda palju kasutama. Seda kasutavad välismaa turismigrupid, kes viibivad Limbažis pikemat aega, aga ka kohalik rahvas, kes nüüd maantee asemel kaunis looduses liikuda saab. Kõrgemalt raudteetammilt paistab kaugemale ka.

"Eesmärk on välistada motoriseeritud transport. Need teed on mõeldud jalgsi liikumiseks, rattasõiduks ja ka ratsutamiseks," selgitas Vidžeme turismikeskuse juhatuse esimees Raitis Sijats.

Teisipäeval kuulutati Limbažis alanuks lätlaste ja eestlaste ühine ja väga ambitsioonikas plaan - teha Euroopa Liiidu rohkem kui miljonieurose projektiraha toel korda Põhja-Läti ja Lõuna-Eesti raudteetammid ning luua nende vahel ühendused. Nii tekiks mitmesaja kilomeetrine matkateede võrgustik, mida mööda võib ühest riigist teise liikuda nii suvel kui ka talvel.

"Mis on originaalne ja mida Portugalis või Hispaanias nii palju ei ole, on ühendada need rattateed omavahel. Osad on päris greenwayd, mis jooksevad mööda raudteetamme, aga on ka eelnev programm, mis on Eesti-Läti rattatee ja nende abil saab ühendada. Tõsised rattasõiduhuvilised saavad tõesti sõita sadu kilomeetreid rattaga. Vahelduseks on seal üks lõik päris raudteed, kus saab ka rongiga sõita ja seejärel jälle rattaga sõita," selgitas Viljandi vallavalitsuse arenguspetsialist Kati-Katri Koppel.

Euroopas populaarne roheline teedevõrk on näidanud, et sellest võidavad kõik.

"Sel projektil pole ühtki negatiivset poolt, on ainult hea - turism, tervislikud eluviisid ning võimalus arendada Eesti ja Läti vahelist kultuurikoostööd," ütles Greenway Latvia juht Janis Bordans.

Aga tööd tuleb kahe aasta jooksul teha kõvasti, sest raudteetammid on võssa kasvanud ja sillad lagunenud.

Limbaži näitel tulevad kaasa ka ettevõtjad, sest juba on neid, kes laenutavad rattaid ja pakuvad paadisõitu.