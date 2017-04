Põhja-Korea tegi järjekordse raketikatsetuse

"Põhja-Korea tulistas täna varahommikul Sinpo sadamast Jaapani merre veel tuvastamata tüüpi mürsu," seisis kaitseministeeriumi teadaandes.

USA armee andmetel tulistas Põhja-Korea välja kesktegevusraadiusega ballistilise raketi.

"USA väejuhatus jätkab tihedat koostööd meie Lõuna-Korea ja Jaapani liitlastega, et tagada julgeolekut," ütles Pentagoni esindaja.

Põhja-Ameerika õhu- ja kosmosekaitse väejuhatuse (NORAD) hinnangul ei kujutanud rakett Ühendriikidele ohtu.

USA president Donald Trump ütles nädalavahetusel usutluses väljaandele Financial Times, et Ühendriigid on valmis Põhja-Korea tuumaohu likvideerima ka iseseisvalt, kui Hiina ei lisa survet probleemi lahendamiseks.

Trumpi sõnul oleks Hiinale hea, kui riik abistaks Ühendriike Põhja-Korea suhtes ja kui Peking seda ei tee, siis pole see hea kellelegi.

Financial Timesi andmetel peab praegune USA administratsioon Põhja-Koread Ühendriikidele kõige vahetumaks ohuks. Riikliku julgeolekunõukogu asenõunik Kathleen Troia McFarland avaldas ajalehele arvamust, et suure tõenäosusega saavutab Põhja- Korea veel enne Trumpi praeguse ametiaja lõppu võimekuse tabada raketiga USA mandriosa.

Pyongyang väitis nädalalõpul aga, et USA kasutab Põhja- Korea tuumaprogrammi ettekäändena varjamaks oma vastuseisu tuumarelvade keelustamisele.

Põhja- Korea ÜRO esinduse nõunik Ri Song Chol ütles neljapäeval uudisteagentuurile AP, et USA tegevus on sundinud Pyongyangi tuumarelvi välja töötama ja neid omama, et kaitsta end Ameerika agressiooni vastu.

Ri reageeris USA suursaadiku Nikki Haley esmaspäevasele kommentaarile, et Ühendriigid ei osale ÜRO kõnelustel tuumarelvade keelustamiseks, kuna mõned "pahad tegijad", nende seas Põhja- Korea, ei allkirjasta ega täida võimalikku lepet.

Ri rõhutas, et Põhja- Korea toetab ülemaailmset jõupingutust likvideerida tuumarelvad, kuid ei loobu oma relvastusest enne, "kui maailma tuumarelvavabaks muutmine on ellu viidud".