Europarlament paneb paika põhimõtted läbirääkimisteks Brexiti üle

Prantsusmaal Strasbourg'is kogunev parlament toetab Euroopa Liidu liidrite üleskutset Suurbritanniale leppida kõigepealt kokku lahutamise tingimused ja alles seejärel sõlmida uus kaubanduslepe EL-iga.

"Me tahame selget signaali, et Euroopa Liit on ühtne," ütles europarlamendi suurima fraktsiooni, konservatiivse Euroopa Rahvapartei (EPP) juht, Saksa eurosaadik Manfred Weber teisipäeval.

"London peab aru saama, et EL-i seisukoha lõhestamine ei ole võimalik," sõnas ta ajakirjanikele.

Kolmapäeval hääletusele tuleval resolutsioonikaval on lisaks EPP-le ka sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni, samuti liberaalse ALDE, roheliste ja vasakpoolse fraktsiooni GUE toetus.

"See (hääletus) on alguspunkt rasketele ja keerulistele läbirääkimistele määratlemaks tingimused Ühendkuningriigi lahkumiseks," ütles europarlamendi president Antonio Tajani.

Põhimõtted, mida Weber nimetas "punasteks joonteks", tugevdavad eelmisel reedel Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuski esitatud kava.

27 EL-i liiget peavad need ametlikult heaks kiitma enne 29. aprilli tippkohtumist.

Europarlamendi resolutsioonikavas öeldakse, et üleminekuperiood kaubanduskokkuleppe väljatöötamiseks pärast seda, kui Suurbritannia EL-ist 2019. aasta märtsis ametlikult lahkub, peab piirduma kolme aastaga.

Resolutsioonikavas rõhutatakse ka seda, et Suurbritannial tuleb lahkumise eest maksta.

"Lahkumispäevani tuleb teil maksta oma osa arvetes," ütles sotsiaaldemokraatide ja demokraatide parlamendifraktsiooni liider Gianni Pittella teisipäeval Strasbourg'is.

Resolutsioonikavas kutsutakse ka kaitsma Suurbritannias elava kolme miljoni eurooplase õigusi, samuti EL-i riikides elava ühe miljoni briti õigusi.

EL-i Brexiti-läbirääkimiste juht Michel Barnier ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker esinevad europarlamendile, kui kell 9 hommikul debatti alustatakse.

Parlament korraldab hääletuse lõpliku Brexiti-leppe üle ilmselt 2018. aasta lõpus või 2019. aasta alguses.