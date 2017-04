Venemaa väitel ründasid Süüria lennukid terroristide keemialadu

"Vene lennujuhtimiskeskuse andmetel ründasid Süüria õhujõud Khan Sheikhuni lähedal suurt terroristide ladu," ütles Vene kaitseministeerium avalduses, lisades, et laos oli ka "toksilisi aineid".

Süüria loodeosas Khan Sheikhunis sai teisipäeva hommikul sõjalennukite arvatavas keemiarünnakus surma suur hulk inimesi, nende seas üle kümne lapse. Kannatanuid oli 160.

Süüria sõjavägi on kategooriliselt eitanud rünnakut opositsiooni kontrolli all olevale linnale.

Ohvrite arv on tõusnud 72 inimeseni

Süüria arvatava keemiarünnaku ohvrite arv on tõusnud 72-ni, hukkunute seas on 20 last, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus kolmapäeval.

"Hukkunute seas on ka 17 naist ja ohvrite arv võib veelgi tõusta, sest inimesi on jäänud kadunuks," ütles vaatluskeskus.