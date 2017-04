Lähiaastatel on Eestil plaanis oluliselt suurendada kohalike konstaablite arvu, kes aitavad tagada turvalisust oma kodukohas. Samuti on kavas tõsta kiirreageerimisvõimekust, et vajadusel ootamatusteks valmis olla.

Kohapeal näeb ka kiirreageerijate demonstratsioonesinemist ja saab lähemalt tutvust teha politseikoertega.