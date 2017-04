Põlvamaal taaskäivitatud lihatööstuses saab tööd 50 inimest

Ühistu Eesti Lihatööstus koondab endas kaheksa seakasvatajat Virust Võruni ning täielikult Eesti kapitalil põhinevas lihatööstuses valmib edaspidi 100 protsenti kodumaine toodang kodumaistest sigadest.

Eesti Lihatööstus juhatuse liige Mart Luik ütles ERR-ile, et ühistusse kuulub kaheksa liiget kuuest erinevast maakonnast. "Geograafiliselt on seakasvatajad päris laialt esindatud. Neis lautades on kokku ligi veerand kõigist Eesti sigadest," märkis Luik.

Luige sõnul eelistab lihatööstus eelisjärjekorras ühistuliikmete toodangut.

"Mingil hetkel võib juhtuda, et tootmismahud on nii suured, et sellest ei pruugi jätkuda ning siis võetakse osanikke juurde või ostetakse vabaturult juurde, kuid kindlasti eestimaist siga," ütles Luik.

Luige sõnul toob lihatööstus leevendust ka tööpuudusele Põlvamaal ning aasta lõpuks saab tööd kuni 50 inimest.

Kui palju lihatööstuse käivitamine maksma läks, Luik ei avalda.

Atria Farmid müüs Vastse-Kuuste lihatööstuse Eesti Lihatõõstusele eelmisel aastal.