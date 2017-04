Kohtla-Järve soovib Viivikonna Vaivarale anda

Viivikonnas on lagunenud maju on rohkem kui terveid. Pood ja söökla on Viivikonnas avatud ööpäev läbi, sest majadel uksi ega aknaid ees ei ole. Ainust tööandja on puidufirma OÜ Vivikond, kuid sinnagi käiakse tööle kümnekonna kilomeetri kaugusel asuvast Sillamäe linnast.

Viivikonna karjääri hiigelaegadel, 1970. aastate keskel elas Viivikonnas ja tema sõsarasulas Sirgalas üle 2000 inimese. Praegu on seal elanikke saja ringis. Kohtla-Järve linnavalitsusest tuleb Viivikonda sõita 40 kilomeetri kaugusele läbi viie omavalitsuse.

Viivikonna liitmine Vaivara vallaga on olnud päevakorras varemgi, kuid nüüd on Vaivara huvi suurem. Nimelt loodetakse tondilinnaosa endale võtmisega riigilt haldusreformi läbiviimisel paindlikkumat suhtumist, kuna plaanitaval liitumisel Narva-Jõesuuga ei saa uus omavalitsus seaduses nõutavat 5000 elanikku kokku. Nii loodetakse pääseda sundliitmisest Sillamäe linnaga.

Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid nentis, et mõned detailid on vaja veel läbi rääkida. Ta selgitas, et Vaivara koos Sirgala asuvad territoriaalselt Vaivara vallas ning samm on igati loogiline.

"Ent kuna asulad pole olnud meie osaks, siis pole vald saanud nende arengule kaasa rääkida. Igal juhul nad tulevad, kuid küsimus on selles, et kuidas," ütles Luhalaid. Ta lisas, et valitsus on küll viidanud võimalusele maksta Vaivarale kompensatiooni, kuid võimalik on, et vald peab kuludega ise hakkama saama.

Viivikonna põliselanikud soovivad ühinemise kohta rohkem infot. Oma kodukohta maha jätta ei soovita, seda hoolimata õhus olevast variandist, et ühinemise puhul pakutakse neile elamispinda Vaivara valla elujõulisemates asulates.

Viivikonnas 1967. aastast elanud Svetlane ütles, et enne ühendamist peaksid Vaivara valla esindajad selgitama, mis elanike kodukohta ees ootab. "Praegu elame teadmatuses. Võib-olla nad tahavad meid kuhugile mujale elama panna. Aga ma ei taha siit ära minna, ma olen siin 50 aastat elanud."

Esimest korda on praeguse Viivikonna kohal asuvat väikest metsaküla mainitud 1583. aastal. Viivikonna põlevkivikarjäär rajati 1930. aastate keskel.