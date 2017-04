Iiri politsei pidas kinni Imre Arakase

RTE andmetel pidasid Iirimaa politsei organiseeritud kuritegevuse büroo töötajad teisipäeval Dublinis Blakestowni piirkonnas kinni kolm meest, kellest üks on ERR-ile teadaolevalt Imre Arakas (58).

The Irish Sun kirjutab, et palgamõrtsukaks peetava 58-aastase mehe hüüdnimi on Lihunik.

Väidetavalt oli Lihunik tulnud Iirimaale kohalikus kuritegelikus ilmas tuntud Kinahani jõugu kutsel, mis peab verist sõda teise kohaliku jõugu - Hutchi jõuguga.

Lehe väitel leidis politsei arvatava palgamõrvari juurest ka nimekirja Hutchi jõugu liikmetest ning ka umbes 5000 euro väärtuses kokaiini.