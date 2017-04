Peterburis võeti kinni kuus arvatavat Kesk-Aasia terroristi

Uurimiskomitee Peterburi peavalitsus algatas terrorismi toetamise süüdistusega kriminaalasja," seisab Interfaxi saabunud pressiavalduses.

Juurdluse andmeil "värbasid kahtlusalused 2015. aasta novembrist praeguseni Peterburis peamiselt Kesk-Aasia päritolu inimesi terrorikuritegude sooritamiseks ning Al-Nusra Rinde (Tahrir al-Shami) ja Islamiriigi tegevusse kaasamiseks".

Lisaks märkis ametkond, et "need tegelased püüdsid kaasata värvatavaid muudesse seadusvastastesse relvaühendustesse, seal hulgas välismaal".

"Uurimiskomitee kontrollib hoolikalt nende sidemeid, kuid peab kohe märkima, et tõendeid Peterburi metrooplahvatuse korraldamisega seotuse kohta ei ole," seisis pressiavalduses.

Ametkond teatas, et kahtlusaluste elupaiku otsitakse läbi, sealt on juba leitud äärmuslikku islamikirjandust, esemeid ja dokumente, mis on asja uurimise jaoks tähtsad.

"Praegu otsustatakse kinnipeetute vahi alla võtmist ja süüdistuse esitamist, rakendatakse meetmeid nende kaasosaliste tuvastamiseks ja vastutusele võtmiseks," edastas komitee.

3. aprillil hukkus Peterburi metroos isevalmistatud lõhkekeha plahvatuses 14 inimest ja üle poolesaja sai haavata.