Yle: Helsingi hübriidohtude vastase keskuse juhiks saab Jarno Limnéll

Järgmise nädala teisipäeval kirjutatakse Helsingis alla lepingule, millega rajatakse Soome pealinna hübriidohtude vastane kompetentsikeskus. Keskuse asutajaliikmeteks on lisaks Soomele kümme Euroopa Liitu või NATO-sse kuuluvat riiki - USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Eesti, Läti, Leedu, Hispaania, Rootsi ja Poola.

Hiljem võib keskusega liituda veel riike. Reaalset tegevust alustab keskus septembris.

Soome rahvusringhäälingu andmetel tehakse kolmapäeval kogunevale juhtrühmale ettepanek nimetada keskuse juhiks Aalto ülikooli küberturvalisuse professor Limnéll. Juhtrühma kuulub igast asutajariigist üks esindaja.

Soome EL-i asjade asekantsler Jori Arvonen tulevase juhi teemal spekuleerida ei soovinud.

"Ma ei taha praegusel etapil selle asja kohta midagi öelda. Soome teeb sellel teemal ettepaneku ja ametisse nimetamise kiidab hübriidkeskuse juhtkond heaks järgmise nädala kolmapäeval," selgitas ta.

Arvonen peab võimalikuks, et keskusele nimetatakse esialgu ajutine juht. Samas peab ta tõenäoliseks, et see sama isik saab ka püsiva ametikoha keskuse juhatuses.

Kompetentsikeskuse ülesandeks on tugevdada liikmesriikide vastupanuvõimet hübriidohtudele ning tõsta selleteemalist teadlikkust. Keskus korraldab koolitusi ja õppusi, viib läbi uuringuid ning jagab liikmesriikidele informatsiooni oluliste tähelepanekute kohta. Keskus hakkab tegutsema ühise võrgustiku baasil ning keskuse enda palgale võetakse vaid mõned töötajad.

Jarno Limnéll on kirjutanud korduvalt arvamusartikleid ka ERR-i portaalis.