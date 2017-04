Trumpi administratsioon kaalub USAsse saabujate äärmuslikku kontrolli

Administratsiooni liikmed rääkisid Wall Street Journalile, et nad kaaluvad, kas hakata kontrollima USAd külastavate välisriikide kodanike telefonikontakte ja sotsiaalmeediakontosid.

"Kui USAsse saabuva inimese kavatsuste osas on vähimgi kahtlus, peaksid nad meile tõeliselt ja ausalt tõestama, et nad tulevad siia seaduslikel põhjustel," ütles sisejulgeolekuminister John Kelly.

Kuigi telefoni kontrollimine ei ole tavapärane, võivad uued reeglid sundida USA külastajaid oma telefoni võimudele andma, et need saaksid kontaktide nimekirja üle vaadata. Teiseks võidakse riiki tulijailt nõuda oma sotsiaalmeediakontode paroolide avaldamist, et võimaldada nii avaliku kui privaatse suhtluse kontrollimist.

Anonüümsust palunud kõrge ametnik ütles, et administratsioon soovib kindlaks teha, kellega USAsse tulija suhtleb. Muu hulgas analüüsitakse seda, kas turist toetab aumõrvu ja peab inimelu pühaks.

Muudatused võivad puudutada ka riike, mis kuuluvad USA viisavabadusprogrammi (VWP), teiste seas seega Eestitki.

Muudatusettepanekud on kooskõlas Trumpi kampaaniaaegse retoorikaga - ta ütles valimiste eel sageli, et riiki saabujaid tuleb äärmiselt põhjalikult kontrollida.