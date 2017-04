Ratas Peterburi sõitmist kahtluse alla ei seadnud

Ratas kordas infotunnis opositsioonipoliitikute küsimustele vastates varem öeldut, et Peterburi minekul on ainult üks eesmärk - tähistada 100 aasta möödumist demonstratsioonist, kus ligi 40 000 eestlast marssisid Eestile autonoomia andmise nimel.

Ta lisas, et kui 8. aprill on kuupäevaliselt kõige esimene sündmus "Eesti 100" programmi tähistamiseks ja see on pandud paika eelmise valitsuse ajal, siis ta ei näe küll mingit põhjust seda seda muuta.

Mingeid muid kohtumisi väljaspool "Eesti 100" programmi Ratas enda kinnitusel taodelnud ei ole ega kavatse ka taodelda.

Viimane Eesti peaminister, kes Venemaad külastas oli Andrus Ansip, kes kohtus 2013. aastal Peterburis Venemaa peaministri Dmitri Medvedeviga.