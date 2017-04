Tallinna gümnasistid hakkavad tasuta koolitoitu saama

Seni on riik 2015. aasta algusest toetanud gümnaasiumiõpilaste koolilõunat iga päev 78 sendiga, ülejäänud 56 senti koolitoidu maksumusest on pidanud gümnasistid ise tasuma. Põhikooliõpilased on tasuta koolitoitu saanud alates 2006. aastast.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart märkis, et koolitoit on nii sotsiaalne kui hariduslik samm, sest kui õpilastel on kõhud täis, siis saavad nad ka klassis põhilisele keskenduda.

„Leidub palju noori, kellele koolitoit võib olla ainsaks soojaks söögikorraks päevas,“ nentis Kõlvart. „Lisaks kipuvad paljudel ka koolipäevad pikaks venima, sest koolitundidele järgneb kas trenn, muusikakool või mõni teine huviring – seetõttu on tervislik ja korralik koolitoit noorele organismile väga oluline.“

Ühtlasi osutas abilinnapea, et koolilõuna on noorte jaoks kindlasti tervislikum ja soodsam kui snäkid või tühi kõht.

Lisaks otsib Tallinn võimalusi juba selle aasta jooksul toetada Audentese spordigümnaasiumi õpilaste toitlustamist.

„Spordigümnaasium on küll peamiselt riigi toetada, kuid seal õpib ka palju Tallinnast pärit noori. Me oleme huvitatud, et noorsportlastel oleks tulemuste saavutamiseks vajalikud tingimused. Tean ise, kui oluline on tõsiselt sporti tehes korralik toitumine,“ ütles Kõlvart.

2016. aastal eraldas linn põhikooli õpilastele tasuta toitlustamiseks 3,1 miljonit eurot ja gümnaasiumiõpilastele tasuta toitlustamiseks täiendavalt 5782 eurot. Käesoleval aastal on linnaeelarvest eraldatud koolidele esimeseks poolaastaks põhikooliõpilaste toitlustamiseks 1,7 miljonit eurot ja gümnaasiumiõpilaste tasuta toitlustamiseks 2128 eurot. Tasuta koolilõunat saavad praegu taotleda gümnaasiumiõpilased vähekindlustatud peredest.

Koolilõuna maksumuseks Tallinna munitsipaalkoolides on 1,34 eurot. Koolilõuna maksumusest suurusjärgus 60 protsenti ehk 78 senti kaetakse riigi- ja umbes 40 protsenti ehk 56 senti linnaeelarvest.