Tallinnas juhieksamile pürgijat võib oodata mitme kuuni küündiv järjekord

Tallinnas autokoolis käinud Hanna Parman sai vajalikud eksamid sooritatud 31. märtsiks ja avas samal päeval maanteeameti e-teeninduse lehe, et riiklikuks sõidueksamiks aeg kirja panna. Esimene vaba aeg eksamiks oli pakkuda 26. maiks, aprillis saanuks aga eksamit teha ainult Kuressaares.

Hiljem avastas ta, et kui iga päev e-teenindusse logida, on võimalik vahepeal vabanenud aegu broneerida ning nii õnnestus tal endale saada mai keskpaigaks eksamiaeg Haapsallu.

"See on veidi kurb, et alates enda kooli sõidueksami tegemisest läheb veel nii kaua aega, enne kui päriseksamit saab teha, sest vahepeal ju tahaks sõita. Nüüd käin ikkagi üks-kaks korda nädalas sõitmas ja see võtab omakorda jälle raha," kirjeldas Parman.

Kolmapäevahommikuse seisuga pakkus maanteeameti e-teenindus esimest vaba eksamiaega Tallinnas 29. maiks ja Tartus 10. maiks. Kõige kiiremini pääsenuks eksamile Kuressaares - 28. aprillil, mis oli ühtlasi ainus aprilliks pakutav vaba aeg.

Maanteeameti eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe ütles ERRile, et riikliku sõidueksami järjekord varieerub lähtudes linnast ja ka aastaajast ning osaliselt ka eksami kategooriast. Probleemi ei ole üldjuhul eksamile saamisega talvekuudel, sest siis soovitakse seda kõige vähem teha.

"Tõsisemaks probleemiks on jätkuvalt korduseksamite suur arv ja seoses korduseksamitega venivad ka järjekorrad. Sellel aastal esimese kolme kuuga on vabariigis 4041 sõidueksamist korduseksameid 1852," sõnas ta.

Kõige pikemad kipuvad järjekorrad Kasemäe sõnul olema Tallinnas, väiksemate linnade osas aga seaduspärasus puudub ja olukord muutub suhteliselt kiiresti. Maanteeamet tegeleb tema kinnitusel igapäevaselt eksamineerijate kutseoskuste tõstmisega, et vältida piirkondlikke probleeme veoauto või mootorrattaeksamite vastuvõtmisel.

"Peale selle jälgime iganädalaselt järjekordi ja paigutame eksamineerijaid ümber selliselt, et oleks tagatud võimalikult efektiivne töö. Lisaks toimuvad regulaarsed kohtumised autokoolidega, kus on arutluse all õpetamise ja eksamineerimise harmoniseerimine, et tagada võimalikult efektiivne sõidukijuhi ettevalmistamine ning stressivabam eksami sooritamine," loetles eksamikeskuse juht.

Neile, kes tahavad kiiresti eksamile pääseda, soovitas Kasemäe end eelkõige piisavalt ette valmistada, võtta tõsiselt õpet autokoolis ja tutvuda eksamineerimist puutuva infoga maanteeameti kodulehel. Nii saab tagada, et eksam saaks esimesel katsel sooritatud.

"E-teeninduses vabade aegade jälgimine on üsna tõhus viis leida esimene vaba eksamiaeg, sest vastavalt nõudluse suurenemisele lisame sinna aegasid ja kui keegi oma eksamiajast loobub, aeg vabaneb ja saab sinna kohe registreerida," lisas Kasemäe.

B-kategooria omandamise eest tuleb autokoolis maksta 350-400 eurot, milles sisaldub paarkümmend sõidutundi. Lisatund maksab keskmiselt 18 eurot.