Alijev võõrustas Bakuus Korbi ja Boroditšit

Aserbaidžaanis kohtuvad valitsustevahelised komisjonid, mida juhib Eesti poolelt Korb. Boroditš on riigikogu Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees.

Boroditš ütles ERR-ile, et kolmapäeval alanud visiidi raames oligi esimene suurem kohtumine presidendiga, kus põhiliselt arutati majanduskoostööd.

"Nenditi, et kaubavahetus on väike. Vaadati, mis valdkonnad võiks seda suurendada," rääkis Borodits ja tõi Eesti poolelt näiteks IT-tehnoloogia teenused ja Aserbaidžaani poolelt puuviljad.

Aasta alguses tegi Boroditš Korbile ettepaneku avada Eesti saatkond Bakuus. Korb toetas seda ettepanekut ja edastas selle välisministeeriumile.

"See on välisministeeriumi otsustada, aga signaalid on sellised, et oluliseks kriteeriumiks on majandussuhted ja konkreetset numbrid selle taga," selgitas Boroditš kolmapäeval.