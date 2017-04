Meediajuht: Google'i ja Facebooki algoritmid viivad tsensuurini

Thomsoni kommentaar tõukus Timesi uurimisest, mis paljastas, kuidas programmeeritud reklaamid on viinud selleni, et mainekate kaubamärkide tutvustused ilmuvad kõrvuti äärmusliku veebisisu ja pornoreklaamidega, vahendas PressGazette.

Ta märkis, et sõna "orwellilik" tarvitatakse ja kuritarvitatakse ohtralt, kuid Google'i, Amazoni ja Facebooki kõikvõimsate algoritmide puhul orwellilikkusest millegipärast ei räägita. "Selle tähelepanuta jätmine ühiskonnas on meid nüüd lükanud tsensuuri libedale kaldteele," sõnas Thomson.

Ta rõhutas, et erinevalt suurtest ajalehtedest ei ole eelmainitud ettevõtetes tekkinud traditsiooni vaielda iga päev selle üle, mis on õige ja mis vale ning mõelda sotsiaalse vastutuse peale.

"Oleme nüüd saanud poliitilise tagasilöögi, millega toimetulekuks on neil kõikvõimsatel ettevõtetel nigel varustus. Nende vastused kipuvad olema poliitilised ja poliitiliselt korrektsed," lausus Thomson.

Uudistekorporatsiooni juht leiab, et sõltumata poliitilistest vaadetest tuleks olla murelik, et siseneme ajastusse, kus kaks kõige mõjukamat uudiste väljaandjat inimkonna ajaloos jätavad rutiinselt ja selektiivselt teatud vaated ja uudised avaldamata.

Thomson viitas andmetele, mille järgi on Facebooki ja Google'i käes umbes 80 protsenti digitaalreklaamiturust. "See digitaalne kahevalitsus on reeglid kirjutanud ümber sellisel viisil, et suur osa ajakirjandusest ja terviklikkusest on stsenaariumist välja jäetud," nentis ta.

Google'i ja Facebooki tegevuse tagajärjel on Thomsoni arvates tekkinud düsfunktsionaalne ja sotsiaalselt destruktiivne ökosüsteem.

"Mõlemad ettevõtted saanuksid teha palju rohkem, toomaks esile sisu hierarhiat, kuid selle asemel on nad saavutanud kõvasti edu, tallates lameda maa teoorial, soovimata teha vahet võltsi ja tegeliku vahel, sest nad teenivad ohtralt raha mõlema kaudu - nende jaoks on tasuta sisu tähendanud vaba raha," nentis ta.

Sellise strateegia sotsiaalne hind on aga väga kõrge ning nüüd hakkab see valusalt selgeks saama, leiab Thomson.

"See on naeruväärne, isegi enam kui naeruväärne, et Google/YouTube, mis on teeninud sõna otseses mõttes sadu miljardeid dollareid teiste inimeste loodud sisu eest, löövad nüüd lamenti, et neid ei saa vastutavaks pidada selle sisu järele valvamise eest - rahaks tegemine, jah, jälgimine, ei," kritiseeris NewsCorpi juht. "Aga selgub, et tasuta rahal on samuti oma hind".

Thomsoni sõnul on aeg neile algoritmidele rohkem tähelepanu pöörata, sest need on selgelt seadistatud ja kohandatud vastamaks nende ettevõtete huvidele ega ole kaugeltki objektiivsed.

"Kui digitaalettevõte süüdistab autonoomset, anarhistlikku algoritmi mingite mõtlematuste eest, siis palun, mõnitage neid halastamatult".