Saksa valitsus tahab meediafirmasid vihakõne levitamise eest trahvida

Eelnõu kohaselt peab ettevõte vastama nädala jooksul kasutajate poolt tehtud teadetele, mis puudutavad vihakõne ja libauudiste märkamist ettevõtte poolt hallatavas keskkonnas. Kui ettevõte ei suuda nädala jooksul ebasobivat sisu eemaldada võib neid ähvardada kuni 50 miljoni euroni ulatuv trahv. Sotsiaalmeediagigantide nagu Twitter ja Facebook juhtivtöötajaid võib eelnõu kohaselt trahvida ka individuaalselt ning sellised trahvid võivad ulatuda viie miljoni euroni, vahendas The Local.

Liidukantsler Angela Merkeli esindaja teate kohaselt kujutavad võimude reaktsioonita jäänud vihakuriteod "vaba, avatud ja demokraatliku ühiskonna rahumeelse kooselu jaoks tõsist ohtu".

Valitsus on korduvalt hoiatanud sotsiaalmeedia ettevõtteid, et viimaste keskkondades leviva vihakõne ja desinformatsiooniga võitlemiseks tuleb firmadel efektiivsemalt tegutseda. Kui valitsus aga jõudis veendumusele, et sotsiaalmeediafirmad ei tegele piisavalt ka otseselt Saksa seadusi rikkuva sisu eemaldamisega, otsustati tulla välja ka eelpool mainitud karmima eelnõuga.

Lisaks vihakõnele ja libauudistele, käsitletakse eelnõus ka muu ebaseadusliku sisu - näiteks lapspornograafia või terrorismiga seotud materjalide - eemaldamist.

Eelnõu kohaselt tuleb otseselt ja avalikult Saksa seadusi rikkuv sisu sotsiaalmeedia keskkonnast kustutada 24 tunni jooksul pärast esimese teate saabumist. Muu ebasobiv materjal tuleb aga kustutada nädala jooksul.

Samuti peavad meediaettevõtted tegema kasutajatele lihtsamad vahendid, et ebasobivast sisust teada anda.

Valitsus põhjendab teates, et eelnõu oli sunnitud käik, sest praegu on toimumas "massiivne muutus" veebikeskkonna diskussioonis. "Veebivestluse kultuur on sageli agressiivne, solvav ja pulbitseb vihast," seisis valitsuse pöördumises.

Eelnõu peab heaks kiitma veel Saksamaa parlament, kus kristlike demokraatide ja sotsiaaldemokraatide suure koalitsiooni saadikutel on kindel enamus.