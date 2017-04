Loone ütles ETV saates "Suud puhtaks", et praegune karistusseadustiku paragrahv on segane, sest seadusandja mõte peaks olema kaitsta päriselt eksisteerivaid lapsi. Kaitsta lapsi ja nende normaalset seksuaalset kujunemist ja seda, et et inimesed ei teeks lastega koledaid asju.

"Seda seadust on praegu tõesti võimalik tõlgendada nii, et sinna jääb kirjalik tekst sisse. Kirjalikus tekstis ei ole päris lapsi. Seal on ainult väljamõeldud tegelased. Kirjalikus tekstis ei ohustata ühtegi päriselt eksisteerivat last. Seadus ei saa kaitsta väljamõeldud inimesi," rääkis Loone.

"See on veider, seetõttu olen veendunud, et seadus tuleb kiiremas korras ära muuta, et ta kaitseks päris inimesi," lisas ta.

Loone kinnitas, et eelnõule kogutakse praegu allkirju ja antakse riigikogule üle järgmisel esmaspäeval.

IRL-i parlamendisaadik Eerik-Niiles Kross ütles, et kui praegust seadust lugeda ja vaadata, mida prokuratuur on teinud, siis mõnes mõttes on prokuratuuril ettekääne kaitsekilbina olemas.

Kross nõustus, et seadus peaks kaitsma reaalseid isikuid. "Aga see paragrahv üritab kaitsta ka moraali. See on selge seadusandja praak. Karistusseadustik ei tohiks kaitsta moraali," rõhutas Kross.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern ütles, et seadusandja eesmärk on tõepoolest olnud kaitsta päris lapsi, kuid samas on seadusandja tahe olnud ka see, et materjal ei tekitaks pedofiilis iha.

Pern ütles, et prokuratuur seisab probleemiga silmitsi iga päev. Ainuüksi käesoleval aastal on pedofiiliakahtlustuse saanud 32 inimest ja teadaolevaid kannatanuid on 60.





