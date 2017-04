Kaur Kenderi skandaalse õudusjutu "Untitled 12" ümber käiv kohtukaasus on jõudnud otsustavasse järku - kaitse ja süüdistus on oma argumendid esitanud ja nüüd jääb oodata vaid kohtuotsust. Sestap vaadatakse saates "Suud puhtaks" kaasusele tagasi ja küsitakse, kas tegemist on tõesti lapsporno vastase võitlusega või ajab riik kiusu ning piirab kirjaniku sõnavabadust? Saadet on võimalik jälgida ERR.ee uudisteportaalist, kus saab jälgida ka otseblogi kui ka osaleda avatud kommentaariumis.