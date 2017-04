Eluaegse vangi kaitsja seab küsimärgi alla presidendi armuandmise korra

Advokaat Anti Aasmaa protestib, et presidendile valmistab materjale komisjon, kuhu kuuluvad riigikohtu ja riigiprokuratuuri esindajad, mis ei ole tema hinnangul aus ja erapooletu.

"Kohtumenetluses on ju nii, et kohus mõistab õigust, prokurör süüdistab, advokaat kaitseb. Aga presidendi juurde kutsutakse ju armuandmisel nii-öelda nõu andma vaid kohtu ja prokuratuuri esindajad," rääkis Aasmaa ETV saates "Pealtnägija".

"Mina leian, et see on vastuolus ausa ja õiglase menetlusega, kui Anatoli Nikolajevi asjas teevad armuandmise eelotsustuse riigikohtu ja riigiprokuratuuri esindajad, kes on ise siis põhimõtteliselt selle lahendi teinud kunagi," lisas ta.

Neljas mõrvas süüdi mõistetud Anatoli Nikolajev on kuulus, sest on ainus vang Eestis, kelle puhul prokurör loobus süüdistusest ja isegi ohvrite lähedased ei usu ta süüsse.

20. aprillil täitub Nikolajevil vanglas 19 aastat. Kui president annaks Nikolajevile armu, ei tähenda see ei õigeks mõistmist ega ka mingit kompensatsiooni, vaid ainult vabastust edasisest karistuse kandmisest.

Nikolajev tunnistati Kohtla-Järve linnakohtus 1999. aasta 2. novembril süüdi mitme inimese mõrvas ning tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ehk kuritegudes, mis on kuritegudeks ka 2002. aasta 1. septembril jõustunud karistusseadustiku järgi. Nikolajevi süüdimõistmine jõustus 2000. aasta aprillis.

Nikolajevi kaitsja Aasmaa oli mitme aasta eest lõppenud kohtulahingutes seisukohal, et alates 1. juulist 2004 jõustunud kriminaalmenetluse seadustiku muudatused, mis on kooskõlas Euroopa inimõiguste kohtu praktikaga, annavad alust Nikolajevi vangistuse kandmisest vabastamiseks.

Kohtuastmed aga kaitsja seisukohaga ei nõustunud, kuna kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt kohaldatakse kriminaalmenetluses menetlustoimingu ajal kehtivat kriminaalmenetlusõigust.

Nikolajev mõisteti eluks ajaks vangi 1998. aasta aprillis Kohtla-Järvel ühes Põhja allee korteris toimunud nelikmõrva eest.

Politsei leidis korterist Nikolajevi elukaaslase Jelena (39) ning Alla (37), Andrei (27) ja viimaseid kuid lapseootel Tatjana (25) kuulihaavadega surnukehad.

Politsei kutsus sündmuskohale Nikolajev, kes oma korterist tapetud avastas. Nikolajevi sõnul oli ta selle korteri välja üürinud ja seda kasutas tema elukaaslane Jelena narkomüügipunktina.

Nikolajevi kinnitusel peteti politseis temalt nn puhtsüdamlik ülestunnistus välja ning kuigi kohtus loobus prokurör tema süüdistamisest, siis mõistis kohus ta siiski eluks ajaks vangi.