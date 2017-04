"Pealtnägija": Meelis Pai süüdistab Taavi Aasa korruptsioonis

Kuni viimase ajani oli Meelis Pai linnahalli nõukogu esimees, mille uuenduskuuriks lubati aasta alguses valitsuse tasemel 40 miljonit eurot, millele linn lisab 60. Paraku põhjustas suur raha suure tüli, mis sai saatuslikuks ka Paile. Ehkki esimesena jõudis avalikkusse arhitektide liidu nurin, et linnhalli projekteerimist saadavad hämarad tehingud, siis näitavad paberid, et kuluaarides võitles selle vastu ka nõukogu esimees ise.

"Ma lasksin mitu korda mitut moodi uurida-puurida, kas see kõik on õige. Ma käisin koos vandeadvokaadiga Taavi Aasa juures. Ma saatsin e-maile, kirju, et see on ebaseaduslik, see tuleb lõpetada, enne kui hilja ei ole. Ma hoiatasin kohe, et sellest tuleb väga suur jama," rääkis Pai saates.

Pai sõnul ei kuulanud Taavi Aas teda. "Ei kuulanud. Ma arvan sellepärast, et see oli planeeritud niimoodi," ütles ta.

"Ma lihtsalt mõtlesin tuleviku peale. Ma mõtlesin seda, et okei, täna läheb see läbi, siis aasta kahe pärast tuleb audit sisse, valimised on toimunud, võib-olla võim on vahetunud, ja hakkab vaatama, kes selliseid otsuseid tegi ja kuhu need rahad läksid ja miks tehti selline ilma hanketa otsus," lisas ta.

Linnahalli hanketingimustes oli konkreetne reegel, et firma, kes paneb paika projekteerimistingimused, ei saa olla hiljem maja projekteerija. Ometi läks kõik vastupidi ja mõlemad tööd mängiti ühe büroo kätte. Pail ajas see harja punaseks.

"See on seadusevastane. Sellisel kujul projekteerija leidmine ja temale töö andmine on seadusevastane, seda ütlesid advokaadid mulle, seda ütles rahandusministeerium mulle või meile nõukogule. Kõik ütlesid, et see on vale," lausus Pai.

"Kõik ilmingud selleks, et see on kuriteokoosseis, on olemas. Ja kuna Taavi Aas on aktsepti andnud sellele, siis ta on osaline selles," jätkas Pai.

Pai hinnangul üritati linnavalitsuses raha kõrvale kantida. "Valimised on tulekul võib olla siis valimiskassase, see on hea võimalus tegelikult – suured summad ja korraga läinud. /.../ "See on päris kindel, et seda üritati teha. Miks muidu on vaja niimoodi susserdada," rääkis Pai.

Pai rääkis, et tema eesmärk oli selle lepingu peatamine ja selle toimumise korral läheks pöördunuks ta prokuratuuri.

Pai juttu kinnitavad ka paberid ja kaadri taga paljud teemaga seotud inimesed. Kokku näib, et ehkki viimasel ajal räägitakse tüdimiseni sellest, et Pai tegi endaga veidra lepingu – mida ta ka tegi – siis tegelikult võis ta ära hoida suurema kantimise. Lähiajal kuulutatakse 100 miljonit eurot maksva hoone projekteerimiseks välja uus ja seekord avalik konkurss. Isiklikus plaanis Pail nii hästi ei läinud. Eelmisel nädalal jäi ta ilma kahest töökohast, astus erakonnast välja ja tagatipuks ähvardab teda väärteoasi iseendaga töölepingu sõlmimise pärast. Pai ütleb, et nüüd on tõesti poliitikaga kõik.

Endal Pai mingit süüd ei näe. "Mul ei ole mitte mingit süüd seal, ma olen täiesti ausalt teinud seda tööd. /.../ Siis ma sain aru, et võibolla see erakonnas ongi nii, et rohkem on olulisem teened parteile kui oskused teadmised või kogemused," lõpetas Pai.

Taavi Aas: kahju, et Pai otsib konflikti sealt, kus seda pole

"Mul on kahju, et Meelis Pai üritab leida konflikti sealt, kus seda pole ja vaikib nendest asjaoludest, kus konflikt ilmselgelt tekkis," kommenteeris Pai süüdistusi Taavi Aas.

"Inimene, kes kirjutab endale lepingusse 300-eurose telefonikompensatsiooni ei saa ennast mitte kuidagi kujutada maksumaksja rahakoti sõbrana," lisas Aas.

"Linna süsteemis pole ka ühtegi lepingut, kus oleks tagatud viieprotsendine palgatõus igal aastal.

Pai tegevusele annavad hinnangu sisekontroll ja politsei," sõnas Aas veel.

Aasa sõnul loevad Tallinna linna asutused ja ka ettevõtted raha väga hoolikalt ja kui mõni töötaja seda ei tee, tuleb tal lahkuda.

Mis puudutab seda küsimust, et kas Allianss Arhitektid OÜ pidi projekteerimisel osalema või mitte, siis otsus minna avatud hankele langetati Aasa kinnitusel ühiselt. "Mul ei ole siin Meelis Paile hanke korraldamise osas midagi ette heita. Nõukogu langetas õige otsuse. Nii rahandusministeeriumi, Arhitektide Liidu kui ka Meelis Pai nõuannet kuulati ja vastavalt ka toimiti."

Alliansi pakkumisest loobuti Aasa sõnul selgetel põhjustel "Algne eksperthinnang pakkus meile märksa soodsamat hinda kui hilisem Allianss Arhitektide pakkumine. Just see ligikaudu kolm miljonit suurem hind oligi põhjus, miks Allianss Arhitektide pakkumisest loobuti," selgitas ta.

Miks avatud hankele üleminek viibis, on Aasa selgitusel tingitud sellest, et autoriõiguse ja riigihangete reeglid on antud juhul omavahel vastuolus. "Siiamaani käis linnahalli projekteerimise hankemenetlus koostöös Allianss Arhitektid OÜ-ga väljakuulutamata läbirääkimistega riigihanke vormis, sest tehnilistel või kunstilistel põhjustel või ainuõiguse kaitsega seotud põhjustel saab hankelepingu sõlmida ainult ühe pakkujaga. Seega, õiguslikult oli ka siiamaani alus täiesti olemas, aga see alus osutus nõrgemaks ja ei olnud ka majanduslikult linnale kasulik," sõnas Aas.

"Pai lahkumisel polnud seost projekteerimisega, vaid see puudutas tema õigustühist lepingut kunstilise juhina." lõpetas Aas.

Tallinna linnavalitsus märtsis vabastada Meelis Pai Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu esimehe kohalt, kuna mees sõlmis ise endaga töölepingu kunstilise juhi ametikoha täitmiseks. Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa kinnitusel käitus Tallinna Linnahalli nõukogu esimehe kohalt tagasi kutsutud Meelis Pai ametis olles omavoliliselt.

Hiljem teatas Meelis Pai, et hoidis enda kinnitusel ära kolme miljoni euroni ulatuda võinud kahju.