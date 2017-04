Vastse-Kuuste ühistuline lihatööstus lubab pakkuda vaid kodumaist sealiha

Kaheksale Eesti seakasvatajale kuuluva Ühistu Eesti Lihatööstuse juhataja Mart Luige sõnul on ühistulise lihatööstuse eelis seakasvatajate enda osalus liha töötlemisel. Tema sõnul võib tulevikus ühistu osanike ring ka suureneda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on tegelikult pikas perspektiivis just farmeritele võib-olla kõige riskivabam lähenemine. Nad on samal ajal liha kasvatajad ja liha väärindajad. Siis saab ettevõtlusega tegeleda selles vallas põhimõtteliselt iga hinnaga," märkis Luik.

Luige sõnul keskendub tööstus konkurentsitihedal lihaturul Eesti tarbijale ja väiksemahulisele tootmisele, kasutades vaid ühistu liikmete farmidest pärit sealiha.

Põlvamaal 5000-pealist seafarmi pidav ühistu liige Ave Haamer ütleb, et uue lihatööstuse eesmärk on pakkuda vaid Eesti sealiha.

Kolmapäeval uksed avanud ühistuline lihatööstus loodab tööd pakkuda kuni sajale inimesele. Millal lihatööstus saja töötajani jõuab, Haamer öelda julge. Luige sõnul on eesmärk selle aasta lõpuks pakkuda tööd viiekümnele inimesele.