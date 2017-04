ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioon: Süüria keemiarünnaku korraldas valitsus

Assad ei kasuta keemiarelva esimest korda. Augustis 2013 rünnati Damaskuse eeslinnas ülestõusnute kantsi ja toona hukkus üle1300 mehe naise ja lapse. Linnaosa pommitati tunde ning pärast väideti, et mingit keemiarünnakut pole olnud. Seekordse rünnaku ohvreid tabas sündmus varahommikuse une ajal,vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ohvrite sõnul said nad aru, et tegemist on keemiarünnakuga, sest pärast raketi plahvatamist tuli palju suitsu, mille sissehingamisel ei olnud võimalik hingata.

"Kõik kohad olid suitsu täis ja oli maitse, oli väga raske hingata. Ma ei suutnud enam hingata," rääkis üks ohver.

Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini mõistis rünnaku hukka. "See, mida me eile nägime, hirmutas meid kõiki. Ütlen seda kui poliitik, kuid esmalt kui ema. Ja need kaadrid, mida me eile Süüriast nägime, tuletavad meile meelde, et meil on siin vastutus ja kohustus kõik koos, kogu rahvusvahelisel üldsusel, regionaalsetel jõududel, ka Süüria osapooltel, saavutada rahu," ütles Mogherini.

ÜRO julgeolekunõukogu pidas sel teemal erakorralise istungi. Moskva väite, et keemiarünnaku põhjustasid mässuliste laos leidunud toksilised ained, lükkasid eksperdid ümber. Resolutsioon ütleb, et valitsusväed korraldasid keemiarünnaku. Kremli teatel on neile selline dokument vastuvõetamatu.

"Eilsed kohutavad sündmused näitasid, et kahjuks sooritatakse Süürias sõjakuritegusid,

et rahvusvahelisi inimõigusi rikutakse sageli." sõnas ÜRO peasekretär Antonio Guterres.

Süüria sõjavägi eitab jätkuvalt enda seost keemiarünnaku sooritamisega, nimetades seda opositsiooni manipuleerimiseks meediaga. Meenutagem aga, et ÜRO resolutsiooniga peaks Süüria keemiarelvad olema riigist välja viidud või hävitatud juba 2014. aasta keskpaigaks.