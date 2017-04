Roolis telefoni kasutavad juhid põhjustavad keskmiselt kaks õnnetust päevas

Et tõsta inimeste teadlikust teema tõsidudest, peeti täna üle-eestilist mobiilivaba päeva, kus muuhulgas oli rikkujatel võimalus valida rahatrahvi asemel koolitus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Autojuhtimise ajal mobiiltelefoni kasutamine on kasvutrendis. Uute asjadena loeb juht autot roolides mobiilist meile, vaatab sotsiaalmeediat ning saadab sõnumeid.

Kõige rohkem aga valitakse ning võetakse vastu kõnesid. Ja olgugi et üha uuenev tehnika võimaldab aina mugavamaid võimalusi kasutada vabakäeseadet, siis tegelikkuses on selle kasutajate arv pigem langenud. Liikluses on 45 protsenti neid juhte, kes mitte kunagi ei kasuta vabakäeseadet.

Vaata lähemalt "Aktuaalse kaamera" videost.