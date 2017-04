Leht: linnavalitsus võib Tallinna koolide halduslepingud üles öelda

Samal ajal kui ärimees Urmas Sõõrumaa haub plaani hakata 30 aastaks sõlmitud lepingute alusel "talle kuuluvate" Tallinna koolide juurde võimlaid ehitama, et neid väidetavalt tasuta koolilastele kasutada anda, kavatseb Tallinna linnavalitsus kümmekond aastat tagasi eraettevõtjatega sõlmitud PPP-lepingud üle vaadata ja kaalub lausa võimalust need üles öelda, kirjutab Eesti Päevaleht.

Lehe andmetel on üks variant, et linn võtaks laenu ja nö ostaks koolid ärimeeste käest tagasi, hüvitades ka lepingu ühepoolse ülesütlemise.

Tallinna linna finantsjuht Katrin Kendra kinnitas, et linnavalitsuses on tõepoolest valminud finantsanalüüs, milles vaadatakse üle kõik linna kohustused: võlakirjad, laenud ja needsamad era- ja avaliku sektori koostöös sõlmitud PPP-lepingud.

Kuna analüüsi ei ole veel jõutud linnapea ametis olevale Taavi Aasale ega haridusvaldkonna juhtidele tutvustada ning selles sisalduvaid ettepanekuid hindab ka välisekspert, on Kendra sõnul vara rääkida konkreetsetest plaanidest.

Samas ta ei salga, et suuremalt jaolt praeguse peaministri, 2006. aastal linnapea ametis olnud Jüri Ratase juhtimisel sõlmitud nn koolide halduslepingud on sellised, mille majanduslikku tasuvust toonase suure buumi tingimustes eriti ei kaalutudki.

Praeguse seisuga on firmadele (sh Riigi Kinnisvarale tehtud väljamaksed) 23 kooli renoveerimiseks ja hooldamiseks aastail 2007–2016 üürimakseteks koos remondi- ja hoolduskuludega linnakassast makstud 100 miljonit eurot.

Urmas Sõõrumaale kuuluv koolide haldusfirma Vivatex Holding on teeninud selle ajaga 15 miljonit eurot puhaskasumit, ehitusfirma Astlanda omanikud Olaf Herman ja Jaanus Otsa on enda "koolifirmast" BCA Centerist ainuüksi dividendidena välja võtnud 4,7 miljonit eurot, kasumit on aastatega teenitud Sõõrumaaga samas suurusjärgus.