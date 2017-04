OTSE kell 11: Swedbank tutvustab majandusprognoosi

Swedbanki värskes prognoosis tuleb juttu järgnevatel teemadel:

* Nii maailma kui ka Eesti kaubanduspartnerite majanduskasvu väljavaade on sel aastal paranenud. Kuidas see mõjutab meie ettevõtete ekspordivõimalusi?

* USA Föderaalreserv juba normaliseerib oma rahapoliitikat. Millal võiks Euroopa Keskpank sellele järgneda ja hakata oma intressimäärasid kergitama? Kas Euribori langus peatub juba ükskord?

* Hinnakasv on järsult kiirenenud. Mis on selle põhjused ja mida see tähendab Eesti majandusele – inimeste ostujõule ja ettevõtetele? Milline on hinnakasvu lähiaja väljavaade?

* Koos kiire reaalpalga kasvuga on ka tarbimine väga tugev olnud. Kas see jätkub?

* Investeeringud on Eestis vähenenud juba neli aastat järjest. Kuidas see mõjutab meie majanduse väljavaadet? Kas investeeringute kasv taastub lähiajal?