Taimetoitlusele sunnitud lapsi ohustavad erinevad terviseriskid

Viimase 10 aasta jooksul on ainult taimetoitlusele sunnitud laste hulk kasvanud ning arstid puutuvad üha rohkem kokku nende noortega, kellel on tekkinud tõsiseid tervisekahjustusi, sest söödav toit ei anna vajalikke aineid.

Doktor Anneli Talviku sõnul ei saa süüdistada veganlust kui toitumisviisi, vaid vanemaid, kes ei vii ennast kurssi, kuidas ja millistest printsiipidest lähtuvalt taimetoitlus käib.

Eesti Vegan Selts kirjutab oma avalikus pöördumises, et maailma suurima toitumisorganisatsiooni seisukoha järgi on teadlik vegantoitumine tervislik igas eluetapis.

Samas, Eesti lastearstide seltsi juhataja, Ülle Einberg ütleb, et taimetoitlus põhjustab näiteks lastele tervisekahjustusi ja imikutele on see suisa eluohtlik.

Ka Tartu ülikooli kliinikumi pediaatri Heli Grünbergi sõnul näitavad uuringud, et terviseriskid on olemas.

"Nii vitamiinide kui ka väga mitmete mineraalainete defitsiidi tekke riskid, eelkõige rauavaeguse risk, vitamiin B12 vaeguse risk, mis on väga oluline imiku närvisüsteemi arengus ja ka vereloomes, samuti kaltsiumivaegus võib tekkiida pikaaegse vegandieedi korral," nentis Grüberg.

Grünberg lisab, et laps, kes on vanemate poolt veganlusele suunatud, peaks olema näiteks perearsti pideva järelevalve all.

"Vanemad üksi selle jälgimisega hakkama ei saa ja kui on veganpere, siis vanemad võiksid mõista, et imikutele veganlus ei sobi," kinnitas ta.

Perearsti, doktor Anneli Talviku sõnul ei saa süüdi mõista sellistes olukordades mitte veganlust kui toitumisviisi, vaid vanemaid, kes ei ole oma valikuid teinud teadlikult ja õigetel alustel.

"Iga toitumine võib olla teadlikult tehtult, inimese rabvim ja tervise hoidja, kuid valesti tehtuna võib inimese tappa," nentis ta.

Samas ütleb Talvik, et kui lapsevanem on oma valikutes rumal, siis ei saa ka arstid pehmemat seisukohta võtta.

"Meil on olnud juhtumeid, kus tuleb nälginud laps vastuvõtule, sest ta ei osanud neid lillkapsatükke närida, mida ema oli talle ette pannud. Tegemist võib olla hea asjaga, kuid tegemist võib olla ka radikaalse juhtumiga, kus ema oma rumalusest on lapsele halba teinud," ütles Talvik.

Talviku sõnul on väga oluline tasakaal ja informeeritus sellest, mida ja kuidas teha, et tervisele liiga ei tehtaks.