Portaal: Putini eksabikaasa elab koos uue mehega uhkes villas Prantsusmaal

Korruptsiooni paljastamisega tegeleva portaali OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) andmetel elavad Ljudmila Putina ja tema väidetav uus abikaasa Artur Otšeretnõi Biarritzi linnas asuvas palees, mis võib maksta kuni seitse miljonit eurot.

Samas piirkonnas elab ka Jekaterina Tihhonova, keda on avalikkuses peetud president Putini nooremaks tütreks.

Kohaliku omavalitsuse registriandmete kohaselt kuulub villa, mida parajasti suurejooneliselt remonditakse, ametlikult 39-aastasele Artur Otšeretnõile. Samas pole ürituste korraldamisega tegeleva ärimehe Otšeretnõi puhul mõistetav, kuidas ta võiks endale niivõrd luksulikku kinnisvara lubada. Presidendiga abielus olles olid ka Ljudmila Putina ametlikes deklaratsioonides kajastatud küllaltki mõõdukas majanduslik seis. Seega usuvad vaatlejad, et Biarritzi palee näol on tegui järjekordse näitega Venemaa esimese perekonna varjatud varandusest.

President Putin on tuntud selle poolest, et tema eraelu on suure saladuskatte all. Sellest tuleneb ka asjaolu, et tema tütarde ja eksabikaasa praegused nimed pole ametlikult teada ning nende tööde ja tegemiste kohta liigub meedias palju kuulujutte.

2013. aasta juunis teatas presidendipaar avalikult, et nad on otsustanud oma abielu lahutada ning 2014. aasta aprillis kinnitas Kreml, et abielu on lahutatud. Kui Ljudmila Putina oli presidendi abikaasana üsnagi tahaplaanile, siis pärast lahutust kadus ta avalikkuse silma alt peaaegu täielikult. 2016. aasta jaanuaris aga teatasid mitmed allikad, eelkõige ajaleht Sobesednik, et Ljudmila on 2015. aastal uuesti abiellunud endast paarkümmend aastat noorema mehega ning kannab ka uut perekonnanime - Otšeretnaja. Seda väidet pole Kreml kordagi ametlikult kinnitanud ega ka tagasi lükanud.

Käesoleval nädalal aga avaldas veebileht Starhit fotod, sellest, kuidas Ljudmila ning Artur Otšeretnõi viibisid koos Londoni Heathrow lennujaamas.

Väidetavalt võisid Ljudmila Putina ja Artur Otšeretnõi olla tuttavad juba pikemat aega, sest viimane korraldas sageli võimuerakonna ja riigiettevõtete nagu Gazprom ja Transneft üritusi. Samuti asus ta 2010. aastal juhtima üht Putini lähikondlaste mittetulundusühingut, millega on pärast lahutust jäänud seotuks eelkõige Ljudmila.