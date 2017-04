"Põdra TV" kaob Tallinna Televisiooni ekraanilt

"Praeguse seisuga "Põdra TV" sügisest enam ei jätka. Lõplik otsus tehakse suvel, kui me sügisprogrammi tegema hakkame," ütles Raudjärv ERR-ile.

"Ma ei ole päris rahul selle saatega. Ühest küljest tundus alguses uus ja huvitav näidata soomlaste nägemust Eestist. Teisest küljest ei ole see saade õigustanud end," lisas ta.

Raudjärve jaoks on telesaade oma eelkäija Toomas Lepa pärand, kes sõlmis Lotila ja Vuorineniga lepingu kümne saate tegemiseks.

Raudjärvele teadaolevalt läheb reedel eetrisse seitsmes saade ning kolm jääb veel teha.

Viimati pälvis "Põdra TV" tähelepanu, kui seal üles astunud ajakirjanik Leeni Hietanen rääkis taas kord "okupatsioonimüüdist".

Reedeks on saade välja reklaaminud natslike ideede propageerijana tuntudintervjuu Risto Teinoneniga, kellele kehtib Eestisse sissesõidukeeld.

Raudjärv ütles, et temale teadaolevalt Teinonen saates ikkagi üles ei astu. Selle asemel on eetris intervjuu IRL-i volikogu liikmega Viljandist, Harri Juhani Aaltoneniga.

"Nad plaanisid küll [intervjuud Teinoneniga], aga seda ei tule," kinnitas ta.

"Tagasiside saatele on seni olnud kahetine, nagu kõikide skandaalsete saadetega. Ühed ütlevad, et väga hea saade ja just sellist ongi vaja. Teised ütlevad joonelt, et pange see kinni. Võtame selle viimase Leena Hietineni intervjuu - inimesed on nördinud," ütles Raudjärv.