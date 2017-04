Soome õpetajalt sõimata saanud eestlane saab 2000 eurot valuraha

Ühe kooli õpetaja sõimas oma tunni ajal kõiki kohal viibinud eestlasi ning tegi nende väidetava suhtumise ja iseloomu kohta märkusi. Omnia sekkus koheselt õpetaja tegevusse ning talle määrati karistus. Samas pöördus üks eestlasest õpilane ikkagi ka võrdõigusvoliniku poole, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat.

Võrdõigusvoliniku büroos arutati teemat koos edasi ning Omnia nõustus maksma õpilasele 2000 euro suuruse valuraha.

Võrdõigusvolinik Kirsi Pimiä sõnul oli koolis toimunu näol tegu võrdõigusseadusega keelatud käitumisega.

Pimiä lisas, et kooli tegevuse ja suhtumisega on ta rahul. Volinik rõhutas, et õppeasutuse kohuseks on tagada, et ahistamist ja diskrimineerimist ei toimuks ning selliste nähtuste ilmnemise korral tuleb kohe tõhusalt sekkuda.

"On eriti tõsine asi, kui õpetaja õpilast ahistama hakkab. Praegusel juhul on õpetaja kasutanud solvavaid sõnu õpilase suhtes teiste õpilaste juuresolekul, mis on alandav. Kiusamine pole ainult ohvrit puudutav asi. Kui midagi sellist juhtub, tuleb õppeasutusel näidata kõikidele õpilastele, et õpetaja käitumine pole vastuvõetav," märkis Pimiä.

Omnia juht Sampo Suihko kinnitas, et juhtumisse suhtutakse tõsiselt. "Me käsitleme seda teemat ühiselt personali ja õpilastega, arutleme ja võtame õppust," lubas ta.