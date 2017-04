Fillon ei kavatse presidendiks saades Krimmi annekteerimist tunnustada

"Usun sellesse, et rahvad võivad vabalt valida oma tulevikku," ütles ta raadiousutluses.

Seejuures rõhutas ta, et ei pea õigeks Krimmi tunnustamist Venemaa osana, "sest sel puhul on tegemist rahvusvahelise õiguse rikkumisega". Ka Vene üksuste poolsaarelt äraviimist ei pea ta mõistlikuks, sest on kindel, et Moskva ei tee seda.

Sellega seoses pidas Fillon õigeks teise presidendikandidaadi, Jean-Luc Mélenchoni ettepanekut kutsuda Euroopa piiride osas kokku rahvusvaheline konverents.

Fillon ütles ka, et vastasseis Venemaaga ei ole Euroopale kasulik.

"Ma ei taha, et Euroopa tulevik seisneks vastasseisus Venemaaga," ütles ta, lisades, et pooldab suhtlemist Moskvaga. Lisaks oleks tema arvates vastasseis USA ja Venemaa vahel mõttetu".

Muu hulgas on dialoog vajalik ÜRO-s, et lahendada Süüria küsimus. "ÜRO julgeolekunõukogus peavad nad (Venemaa) tundma, et nende arvamust kuulatakse," ütles endine peaminister.

Filloni on varem korduvalt süüdistatud Venemaa suhtes liiga leebetes seisukohtades ning ka Kreml on hea sõnaga meenutanud tema ametiaega Prantsusmaa peaministrina. Samas on endine valitsusjuht jäänud Venemaa kaitsmisel vaoshoitumaks kui Rahvusrinde Marine Le Pen, kes käis hiljuti Moskvas president Vladimir Putiniga kohtumas ja kes on avaldanud korduvalt arvamust, et Krimmi annekteerimine oli igati seaduslik.

Prantsuse presidendivalimiste esimene voor toimub 23. aprillil ja teine 7. mail. Arvamusküsitlused näitavad, et Fillon teise vooru ei jõua.

Venemaa annekteeris Ukrainale kuuluva Krimmi poolsaare 2014. aasta märtsis ning USA ja Euroopa Liit on selle tõttu kehtestanud venemaa suhtes sanktsioonid. Eraldi sanktsioonid on kehtestatud Venemaa tegevuse eest Donbassis.