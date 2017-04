Riigikohus: lasteaiale kaasneb lastehoiuteenusega lepinguline vastutus

Riigikohus märkis, et munitsipaallasteaia ja teenust saava lapsevanema vahel tekivad teenuse osutamisel eraõiguslikud suhted, ütles riigikohtu pressiesindaja Merje Talvik ERR-ile.

Munitsipaallasteaed täidab lasteaiateenust osutades küll avalikku ülesannet ning munitsipaallasteaed on samas olukorras, milles võivad olla näiteks eralasteaiad või muud lastehoiuteenust pakkuvad isikud.

"Seega kaasneb ka munitsipaallasteaias lastehoiuteenuse osutamisega lepinguline vastutus. Sealjuures võimaldab seadus seda liiki lepingut sõlmida ka suuliselt," märkis kohus.



Kolleegium selgitas, et ehkki käsundusleping lastehoiuteenuse osutamiseks on sõlmitud vanemaga, on leping sõlmitud lapse kui kolmanda isiku kaitseks ning kahju hüvitamist saab lepingu rikkumisel nõuda ka laps ise.

Antud asjas esitas lapsevanem lepingu rikkumise tõttu mittevaralise kahju hüvitamise ja varalise kahju hüvitamise nõude.

Olukorras, mil laps on tekitanud lasteaias viibides kahju teisele lapsele, on põhimõtteliselt võimalik ka kahju õigusvastasest tekitamisest tulenev nõue lapse vanemate ja kohaliku omavalitsuse vastu.

Riigikohus saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule, kuna ringkonnakohus määratles hagi osaliselt rahuldades rikutud kohustuse lubamatult abstraktselt.

Samuti ei selgunud ringkonnakohtu otsusest, mille konkreetselt jättis kostja tegemata, et teda saaks pidada hoolsuskohustust rikkunuks.