Türgi: lahang kinnitab keemiarelva kasutamist Süürias

Türgi teatas neljapäeval, et Loode-Süürias mässuliste linnale sooritatud rünnakus hukkunud inimestest kolme lahkamine kinnitab, et president Bashar al-Assadi režiim kasutas keemiarelvi, vahendas riigimeedia.

"Kolmele Idlibist toodud surnukehale tehti lahkamine. Selle tulemused kinnitavad, et kasutati keemiarelvi," ütles justiitsminister Bekir Bozdag.

"See teaduslik uurimine kinnitab ka, et Assad kasutas keemiarelvi," lisas minister.

Lahang tehti Adana provintsis ning selle viisid läbi Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) ametnikud, lausus Bozdag.

Senistel andmetel sai teisipäeval Süüria loodeosas Idlibi provintsis mässuliste alal Khan Sheikhuni linnas arvatavas keemiarünnakus surma vähemalt 86 inimest, kaasa arvatud kümneid lapsi. Kannatanuid on üle saja.

Türki toodi ravile 32 rünnakus kannatada saanud inimest, kolm neist suri haiglas.

Assadi peamise liitlase Venemaa sõnul tabas Süüria õhulöök linnas "terroristide ladu", kus väidetavalt ladestati mürkkemikaale.

Erdogan süüdistas Süüria keemiarünnakus "mõrtsukas Assadi"

Türgi president Recep Tayyip Erdogan süüdistas kolmapäeval keemiarünnakus Süüria valitsust ja nimetas president Bashar al-Assadi otsesõnu "mõrtsukaks".

"Hei, mõrtsukas Assad, kuidas sa mõtled nende needusest pääseda?" küsis Erdoğan Türgi lääneosas Bursas rahvakogunemisel ja lisas, et üle 100 inimese, sealhulgas palju lapsi, "sai keemiarelvamärtriks".

Erdogan taunis ka maailma väidetavat vaikimist. "Maailm vaikib, ÜRO vaikib. Kuidas teid selle eest vastutama panna?"

USA suursaadik ÜRO-s kritiseeris teravalt Venemaa Süüria-hoiakut

USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley kritiseeris kolmapäeval teravalt Venemaa suutmatust ohjeldada oma liitlast Süüriat seoses ohvriterohke arvatava keemiarünnakuga, milles hukkus ka kümneid lapsi ja naisi.

"Kui palju lapsi peab veel surema, enne kui Venemaa hakkab hoolima?" ütles Haley ÜRO Julgeolekunõukogus alanud erakorralisel istungil, mis kutsuti kokku, et arutada teisipäevast rünnakut Idlibi provintsis asuvale ja mässuliste kontrolli all olevale linnale.

"Kui ÜRO ei saa järjekindlalt hakkama oma kohustusega tegutseda kollektiivselt, siis riikide elus on aegu, mil me oleme sunnitud ise midagi ette võtma," lisas ta.

Prantsuse välisminister ärgitab Süüria rahukõnelusi jätkama

Prantsuse välisminister Jean-Marc Ayrault kutusb Süüria rahukõnelusi jätkama, kuid nõuab president Bashar al-Assadi valitsuse üle kohtumõistmist väidetava keemiarünnaku tõttu.

Ayrault ütles neljapäeval telekanalile CNews, et esikohale tuleks seada uus ÜRO resolutsioon ja Süüria rahukõnelused, mitte tormata taas sõjaliselt sekkuma.

"Prantsusmaa püüab ikka rääkida oma partneritega (ÜRO) julgeolekunõukogus, eriti Venemaaga," ütles ta.

President François Hollande kutsus kolmapäeval kehtestama keemiarünnaku eest uusi sanktsioone Süüria riigipea Bashar al-Assadi valitsuse vastu.

Hollande kutsus ÜRO julgeolekunõukogu "alustama kohest juurdlust" ning juurdluse järel kehtestama Süüria režiimi vastu uusi sanktsioone.

Trump on Süüria keemiarünnaku tõttu raske valiku ees

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval Jordaania kuningaga ühist pressikonverentsi andes, et äsjane keemirarünnak Süürias ületas tema jaoks "mitmeid piire" ning tema suhtumine Süüria valitsusse ja president Bashar al-Assadisse on "väga palju" muutunud, vahendas Politico.

Trumpi administratsiooni esindajad teatasid alles märtsi lõpus, et kuigi Assadi näol on tegu türanni ja sõjakurjategijaga, pole tema kukutamine iseenesest USA peamiseks eesmärgiks Süürias, vaid kõigepealt on küsimuseks ISIS-e hävitamine.

Lisaks süüdistas ta oma eelkäijat Barack Obamat selles, et viimase tegevusetus olevat Süüria halva olukorra põhjuseks.

Samas ei täpsustanud Trump kolmapäeval, mida ta ise Süüria asjus edaspidi teha kavatseb.

Analüütikute hinnangul on Trump väga keerukas olukorras, sest siis, kui Obama oli president, kutsus Trump teda üles mitte mingil juhul Süürias sõjaliselt sekkuma. Vabariiklased on aga järjekindlalt süüdistanud Obamat hoopis selles, et viimane sekkumisest loobus. Kolmapäeval kordas Trump pigem vabariiklaste sõnu ja märkis, et kui Obama keemirelva kasutamise asjus Assadi jaoks "punase joone" kehtestas ja järgmise keemiarünnaku korral oma ähvardust siiski ellu ei viinud, andis see Süüria režiimile vaba tee edasisteks keemiarünnakuteks.

Seega, kui Trump otsustab sõjaliselt sekkuda, läheb ta vastuollu enda kunagiste seisukohtadega ning teeb seda, mille kavandamise eest ta valimiskampaania ajal kritiseeris oma konkurenti Hillary Clintonit. Samuti ei meeldiks USA suurem sõjaline roll Lähis-Idas paljudele Trumpi valijatele, kes ootavad presidendilt pigem riigi siseporbleemide lahndamist. Kui aga Trump jätab Süüria keemiarünnakule reageerimata, kordaks ta justkui Obama nõrgaks peetud poliitikat.