Ossinovski prognoosib, et suhkrusisaldus jookides langeb järk-järgult

Valitsus kiitis kolmapäeval heaks kontseptsiooni, mille eesmärk on motiveerida maksupoliitilise meetmega tootjaid vähendama suhkru sisaldust oma toodetes.

Ossinovski ütles valitsuse pressikonverentsil, et meetme tagab lihtne loogika: maks või aktsiis peab olema mitmeastmeline selleks, et võimaldada tootjatel reformuleerida oma tooteid ehk toodetes suhkrusisaldust vähendada.

"Ehk meie eesmärk ei ole muuta tänaseid tooteid kallimaks, vaid suunata tootjaid vähendama oma toodete suhkrusisaldust. Teiste riikide kogemus ütleb, et nii lähebki," lausus minister.

Rahandusministeerium on teiste riikide andmetele tuginedes väitnud, et poolte toodete puhul langetatakse esimestel aastatel kohe sisalduva suhkru mahtu alla maksustatava piiri, et vältida maksu. Ossinovski sõnul saavutataksegi nii rahvatervise eesmärk, et toodetes on vähem suhkrut ja toode ise kallimaks ei lähe.

Ta tõi esile, et oluline osa kontseptsioonist on, et enamik jookidest jääb maksu alt välja. Välja jäävad tootded, kus on kuni viis grammi suhkrut 100 grammi kohta. Toodetel, mis jäävad üle selle piiri, jääb võimalus tulla suhkrusisaldusega alla ja vältida maksu.

"Ehkki tundub imelik küsida, et kas Coca Colas tõesti vähendatakse suhkrusisaldust, siis ennustus on, et jah," prognoosis Ossinovski. Ta tõi nätieks, et globaalsete toodete nagu Coca Cola või Pepsi suhkrusisaldus erineb riikides kordades.

Ossinovski kiitis tootjate ettepanekut, et maksumäärade astmed kehtestatakse järk-järgult, et tootjatel oleks üleminekuaeg.

"Kui mõtleme, et järgmine aasta peaks Coca Cola hetkega vähendama suhkrusisaldust poole võrra, siis tõenäoliselt paljudele inimestele see jook enam ei maitseks ja nad ei ostaks seda. Teiste riikide kogemus näitab, et kui suhkrusisaldust vähendada järk-järgult, siis inimesed ei pane seda isegi enam tähele," lisas Ossinovski.