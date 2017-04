Filipiinide president Duterte kavatseb külastada vaidlusalust saart

Filipiinide president Rodrigo Duterte teatas neljapäeval, et tal on kavas külastada Lõuna-Hiina meres asuvat vaidlusalust Thitu saart ning heisata seal Filipiinide riigilipp.

Samuti kinnitas ta Reutersi teatel ajakirjanikele, et kavatseb Filipiinide sõjalist kohalolekut saarel tugevdada ning rajada sinna sõjaväekasarmud.

Duterte visiit saarele peaks toimuma Filipiinide iseseisvuspäeval 12. juunil.

Pekingi arvates on Lõuna-Hiina mere piirkond, mille kaudu liigub iga aasta umbes 5 triljoni väärtuses kaupu, Hiina Rahvavabariigi territoorium ning oma seisukoha kinnitamiseks on sinna rajatud ka militariseeritud tehissaari.

Lõuna-Hiina meri ja umbes 30 000 saarest ning karist koosnev Spratly saarestik on tuntud ka oma rikkalike nafta- ja gaasivarude poolest ning hiinlaste arvates on neil õigus 90 protsendile seal asuvatest territooriumidest.

Hiina territoriaalnõudmistega konkureerivad aga veel Brunei, Malaisia, Filipiinid, Vietnam ja Taiwan. Piirkonna tulevikuga on paratamatult seotud ka USA, kellel on osade vaidluses olevate riikidega liitlassuhted.

Thitu saar asub kusjuures Hiina poolt rajatud Subi tehissaare läheduses. Väidetavalt on Peking paigutanud nimetatud tehissaarele ka maa-õhk tüüpi raketisüsteeme ja muud relvastust.

Duterte on erinevalt oma paljudest eelkäijatest kritiseerinud teravalt lähedaseks liitlaseks olevat USA-d, eriti eelmist presidenti Barack Obamat, ja asunud soojendama suhteid Hiina ja Venemaaga. Samas on Duterte tervitanud Donald Trumpi valimisvõitu ning avaldanud arvamust, et suhted Ameerika Ühendriikidega võivad nüüd taas paremaks muutuda.