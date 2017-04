Riigikantselei strateegiadirektori ametisse asus senine asetäitja

Henry Kattago on töötanud riigikantselei strateegiadirektori asetäitjana 2015. aasta sügisest.

Varem töötas Kattago viis aastat strateegiabüroo nõunikuna vastutades majanduse ja konkurentsivõime valdkondade eest ning on enne seda juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluse talitust ning töötanud juhtivatel ametikohtadel erasektoris.

Kattagol on magistrikraad EBS-i rahvusvahelise ärijuhtimise erialal ning ta on lõpetanud ka avaliku halduse eriala. Ta on mitmete nõukogude ja komisjonide liige ning Eesti esindaja rahvusvahelistes töögruppides.

Strateegiadirektori ülesanne on riigi strateegilise arengu toetamine, valitsuse eesmärkide elluviimise koordineerimine, konkurentsivõime kasvuplaanide väljatöötamine ja neid toetavate algatuste käivitamine ja eestvedamine. Ta koordineerib hea riigivalitsemise ja haldusvõimekuse arendamist ning nõustab valitsust ja peaministrit. Strateegiadirektor juhib ka riigikantselei strateegiabüroo tööd.

Riigisekretär kuulutas konkursi strateegiadirektori ametikohale välja käesoleva aasta 31. jaanuaril. Tippjuhtide valikukomisjoni läbi viidud avalikule konkursile laekus kokku seitse avaldust.