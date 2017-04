Reinsalu: karistusseadustikku ei muudeta meediadebati ajel

Kolmapäeval avaldas parlamendisaadik Oudekki Loone, et kogub kuni esmaspäevani teiste riigikogu liikmete allkirju, et esitada menetlusse eelnõu, mis peaks tulevikus ära hoidma olukorra, millesse on sattunud kohtuotsust ootav kirjanik Kaur Kender.

Reinsalu ütles valitsuse pressikonverentsil, et seadusandja teeb riigi karistuspoliitilisi valikuid ja annab moraalset hinnangut.

Ministri hinnangul ei ole prokuratuur Kenderi kaasuses seadust meelevaldselt tõlgendanud või pädevuspiiri ületanud, vaid lähtunud seaduses öeldust.

Justiitsminister ütles, et ühiskondlik hoiak ja riigi kriminaalpoliitiline prioriteet on pedofiilia tõkestamine, laste privaatsfääri õiguste kaitsmine. "Olgu siis kirjalikus tekstis või multifilmis esinev lapsporno."

"Karistusseadustikku muudatuste tegemisel peame õigushüvesid ettevaatlikult kaaluma. See ei saa olla meediadebati ajel esile kutsutud küsimus. Peame väga selgelt aru andma, mis signaali me anname," sõnas Reinsalu.

SDE esimehest tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski möönis, et kahtlemata on tegu väga tundliku ja emotsionaalse küsimusega ja kahe erineva väärtuse põrkumise küsimusega.

"Kui põrkuvad väärtused, on oluline leida tasakaal. Kehtiva seadusega kooskõlas on prokuratuur viinud tasakaalu leidmise küsimuse kohtule," sõnastas ta olukorra.

Ossinovski ütles, vaba ühiskonna üks fundamentaalseid väärtusi on sõnavabadus. Ja sõnavabaduse üks fundamentaalseid osi on loomevabadus.

"See, millist karistust ühe või teise ühiskondliku moraalinormi ületamise puhul rakendada, on väga vajalik arutelu. Üks küsimus on see, kui peetakse sobimatuks teatud teoste avaldamine või levik. Teine küsimus on see, kui kirjanikule määratakse psühhiaatrilist ekspertiisi ja küsitakse, kas ta pole mitte nõdrameelne ja tahetakse teda karistada loomeinimesena," kommenteeris sotsiaaldemokraatide juht.

Riigikogu liige Oudekki Loone ütles ERR-ile, et karistusseadustiku paragrahvi 178 muutva eelnõu esitavad järgmise nädala esmaspäeval saadikut mitmest fraktsioonist.

"Täna on allkirjad nii Keskerakonnast, Reformierakonnast, Vabaerakonnast kui sotsiaaldemokraatlikust erakonnast," ütles Loone, kuid ei avaldanud allakirjutanute arvu.

Kehtiv seaduseparagrahv ütleb lapsporno valmistamise ja võimaldamise kohta, et nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise, omandamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Pakutava seadusemuudatuse tekstis puudub viide kirjutisele, kuid lisatud on loetellu sõna visuaalne:

1) Nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi või muu visuaalse teose või selle reproduktsiooni valmistamise, omandamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.