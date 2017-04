OTSE kell 17: sinilillemärgi kampaania avatseremoonia

"Kampaania eesmärk on sinilillemärki kandes näidata, et märkame ja väärtustame Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide panust,“ ütles Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esimees staabiveebel Enn Adoson. „Kõigile, kes igapäevaselt meie kaitsevõime tagamise eest seisavad, on see suur tunnustus.“

Heategevuskampaania avatakse pidulikult kell 17 Tallinna Vabaduse väljakul, kus koostöös Sinilillekampaania meeskonna ja Naiskodukaitsega loovad meie noorimad riigikaitsesse panustajad - noorkotkad ja kodutütred ühiselt veteranide toetussümboli kujundi Sinilille.

Avapäevast võtavad osa president Kersti Kaljulaid, Kaitseväe Veteranide Ühingu ja Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esindajad.